Počasí přinese do konce týdne tropy, ty vystřídají bouřky a ochlazení

Libor Novák

26. srpna 2026 7:00

Letní počasí
Letní počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Druhá polovina pracovního týdne přinese na území České republiky výrazné výkyvy počasí. Zatímco středa se ponese ve znamení deštivého rána a nižších teplot, v dalších dnech zasáhnou Česko tropická vedra, po kterých se opět znatelně ochladí.

Středa se projeví oblačnou až zataženou oblohou s občasným deštěm a přeháňkami, které zasáhnou především severní polovinu území. V jihozápadní části země se místy objeví i polojasno. Během odpoledních a večerních hodin má srážek postupně ubývat a oblačnost se začne rozpouštět. Denní maxima se pohybují v rozmezí od 17 do 22 °C, přičemž v jižní části území dosahují 22 až 25 °C a na horách se drží kolem 14 °C.

Ve čtvrtek nastává výrazné oteplení pod vlivem polojasné až skoro jasné oblohy. Ranní oblačnost a ojedinělé mlhy, které se mohou vyskytnout především na západě Čech, během dne ustoupí slunečnímu svitu. Nejnižší noční teploty klesají na 15 až 10 °C, avšak denní maxima se vyšplhají na 24 až 29 °C při mírném jihovýchodním větru.

Pátek bude nejteplejším dnem celého týdne, kdy teploty na jižní Moravě dosáhnou až 34 °C a na většině území se budou pohybovat mezi 27 a 32 °C. Během dne se od západu začne obloha zatahovat a do Čech dorazí dešťové srážky a přeháňky. Na mnoha místech se vyskytnou i silné bouřky s přechodně zesilujícím větrem, přičemž na Moravu a do Slezska dorazí tyto srážky až později večer.

V sobotu dorazí ochlazení a proměnlivá oblačnost. V noci a ráno ve východní polovině území ještě bude doznívat déšť a ojedinělé bouřky, během dne se pak přeháňky objeví už jen ojediněle, a to zejména v horských oblastech. Denní teploty poklesnou na 21 až 26 °C, přičemž na jihu Moravy se rtuť teploměru může zastavit na 28 °C.

Závěr týdne slibuje v neděli uklidnění meteorologické situace s polojasnou až oblačnou oblohou. Ojedinělé přeháňky se mohou vyskytnout pouze na severních a severozápadních horách. Teploty opět mírně vzrostou a přes den se budou pohybovat od 23 do 28 °C, přičemž jih Moravy může zaznamenat tropickou třicítku.

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Zdroj: Libor Novák

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