Počasí přinese tento týden další silné mrazy, o víkendu se výrazně oteplí

Nadcházející týden v České republice nabídne velmi rozmanitou meteorologickou podívanou, ve které se vystřídají ledové dny s výrazným oteplením. Zatímco v pracovní dny bude počasí ovládat mráz, o víkendu se dočkáme citelné změny. Víkendový nárůst teplot by mohl teploměry vyhnat až k hranici deseti stupňů Celsia.
První polovina týdne přinese typicky zimní ráz s občasným sněžením a nočními mrazy. Nejdrsnější podmínky nastanou pravděpodobně v noci na pátek, kdy se při jasné obloze mohou teploty propadnout k minus devíti, a ojediněle dokonce k minus jedenácti stupňům. Přes den se pak budou maxima pohybovat jen v blízkosti nuly, což udrží sněhovou pokrývku především ve vyšších polohách.
Zlom v charakteru počasí přijde během soboty, kdy do střední Evropy začne proudit teplejší vzduch od západu. Ačkoli v sobotu ráno může ještě na některých místech mrznout, denní teploty se již vyšplhají do rozmezí nula až pět stupňů. Tato změna bude doprovázena velkou oblačností a na většině území se objeví občasný déšť, který postupně nahradí sněhové přeháňky i na horách.
Neděle pak slibuje ještě výraznější oteplení, které pocítí obyvatelé ve všech krajích. Noční minima už neklesnou pod bod mrazu a budou se pohybovat mezi nulou a pěti stupni nad nulou. Odpoledne pak rtuť teploměru vystoupá na pět až deset stupňů, což po mrazivém týdnu přinese do českých nížin závan předčasného jara.
Tento prudký teplotní skok ovšem s sebou přinese i nepříjemné dopady v podobě rychlého tání sněhu a zvýšené vlhkosti vzduchu. Srážky budou v neděli již výhradně dešťové a deštníky se tak stanou nezbytnou výbavou pro každého, kdo plánuje víkendové procházky. Na horách se zpočátku může vyskytovat sníh s deštěm, ale s postupujícím dnem i tam převládne kapalné skupenství.
Pro řidiče a chodce bude kritický zejména přechod mezi mrazivým pátkem a deštivou sobotou, kdy se na podchlazeném povrchu silnic a chodníků může tvořit nebezpečné náledí. Jakmile se však v průběhu víkendu oteplování naplno prosadí, riziko námrazy v nižších polohách zmizí. Většina sněhu, která napadne během týdne, v těchto dnech pravděpodobně roztaje.
Předpověď naznačuje, že i začátek následujícího týdne zůstane v podobném duchu jako neděle. Teploty by se měly nadále držet kolem deseti stupňů a obloha zůstane převážně zatažená s deštěm.
Související
Počasí: Zima bude pokračovat i příští týden, hrozí mrazy i sněžení
Počasí: Nové varování meteorologů. Do Česka se vrací pravá zima, hrozí sněhové jazyky
Aktuálně se děje
před 22 minutami
Opravdu má Putin zájem o mír? Rusko stále častěji míří na civilisty, počet mrtvých na Ukrajině rapidně vzrostl
před 1 hodinou
Počasí přinese tento týden další silné mrazy, o víkendu se výrazně oteplí
včera
První vyjádření z USA: Washington nemá důvod zpochybňovat, že byl Navalnyj zavražděn, prohlásil Rubio
včera
Motoristé navrhnou nového ministra životního prostředí. Má dělat vše co mu Turek řekne
včera
Vitozziová získala ve stíhačce první italské olympijské biatlonové zlato. Voborníková sahala po TOP 10
včera
Další medaile pro Česko ze snowboardové disciplíny byla daleko. Oba české týmy skončily ve čtvrtfinále
včera
Reakce na odhalení vraždy Navalného: Ve hře jsou nové protiruské sankce
včera
Česko zažije v březnu demonstraci na Letné, oznámil Minář
včera
Stíhací závod biatlonistů zvládl nejlépe Švéd Ponsiluoma. Nejlepší Češi uzavírali první dvacítku
včera
České hokejisty čeká složitější cesta k bojům o medaile. Se Švýcary prohráli v prodloužení
včera
Tisíce lidí opět vyšly do ulic. Na stovkách míst demonstrují na podporu Pavla
včera
Evropa dostala od Trumpa kopanec do zadku, rozhodně ale nečelí civilizačnímu zániku, shodli se lídři
Aktualizováno včera
Macinka se na MSC střetl s Clintonovou, obhajoval Trumpovu politiku
včera
Ostuda, mnichovský trapas, truhlík z okresního přeboru vyhořel... Opozice tepe Macinku za hádku s Clintonovou
včera
EU zatím nemůže nabídnout Ukrajině datum vstupu, shodují se někteří lídři
včera
Hokejisté Slovenska nečekaně postupují přímo do čtvrtfinále, i přes svou prohru se Švédy
včera
Rubio na MSC vyzval Evropu, aby se připojila k Trumpovu novému světovému řádu
včera
Zelenskyj v Mnichově formuloval podmínky, za kterých Ukrajina přistoupí k podpisu mírové dohody
včera
Úleva, pak vystřízlivění. Rubio sklidil za svůj projev vřelý potlesk, Evropa přitom dostala tvrdé ultimátum
včera
Počasí: Zima bude pokračovat i příští týden, hrozí mrazy i sněžení
Příští týden přinese do České republiky proměnlivé zimní počasí s častými srážkami a kolísáním teplot.
Zdroj: Libor Novák