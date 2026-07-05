Počasí: Příští týden bude ve znamení deště, o víkendu dorazí tropy

Příští týden přinese v první polovině hodně oblačnosti a srážek, od čtvrtka se však začne vyjasňovat a o víkendu dorazí tropické teploty.
V pondělí bude pokračovat velká oblačnost. Převládat by mělo oblačno až zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm, který bude v Čechách k pozdnímu odpoledni a večeru ještě četnější. V noci teploty klesnou na 16 až 11 °C, přes den pak vystoupí na 19 až 24 °C, přičemž na jihu Moravy může být až 26 °C. Slabý vítr se během dne změní na mírný severozápadní až západní o rychlosti 2 až 6 m/s a ojediněle může napršet kolem 15 mm srážek.
V úterý nás čeká podobně deštivé a oblačné počasí, a to zejména v severovýchodní polovině území, kde se objeví občasný déšť nebo přeháňky a ojediněle i bouřka. Na zbytku území se budou srážky vyskytovat pouze lokálně. Noční teploty se udrží mezi 18 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty na severu a severovýchodě zůstanou kolem 19 °C, v ostatních oblastech vystoupí na 21 až 26 °C a na jihu Moravy dosáhnou až 28 °C. Vítr bude mírný západní o rychlosti 2 až 6 m/s, přičemž zejména na horách na severovýchodě může spadnout kolem 15 mm srážek.
Ve středu začne srážek i oblačnosti postupně ubývat. Zpočátku bude sice ještě oblačno až zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm na severu a severovýchodě, během dne však srážky ustanou a obloha se začne vyjasňovat. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 18 až 13 °C. Přes den se teploměr zastaví na 19 až 24 °C, na jihu Moravy opět až na 26 °C. Pocitovou teplotu však přechodně ovlivní čerstvý severozápadní vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti kolem 15 m/s (55 km/h), k večeru ale utichne.
Čtvrtek již nabídne jasnou až polojasnou oblohu. Pouze při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou ojediněle objevit přeháňky, a to zejména v severovýchodních oblastech země, kde však spadne maximálně do 1 mm srážek. Noc bude chladnější s teplotami 13 až 8 °C. Přes den se vzduch prohřeje na příjemných 21 až 26 °C a vát bude slabý až mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s.
Od pátku do neděle pak meteorologové očekávají stabilní jasno až polojasno. Noční teploty budou zpočátku klesat na 14 až 9 °C, postupně se ale oteplí na 17 až 12 °C. Výrazný vzestup zaznamenají hlavně nejvyšší denní teploty, které nejprve vystoupí na 24 až 29 °C a v průběhu víkendu se rtuť teploměru vyšplhá na tropických 27 až 32 °C.
Související
USA praží žhavé počasí. Kvůli vedru se ruší oslavy Dne nezávislosti
Výhled počasí na další červencový týden. Teploty porostou
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Extrémní počasí rozjelo v Evropě válku o klimatizace
před 2 hodinami
Příští rok téměř 25 tisíc, o rok později až 27 tisíc. Jak v Česku poroste minimální mzda?
před 4 hodinami
Nastává zlatý věk Ameriky, prohlásil Trump při 250. výročí od vyhlášení nezávislosti
před 5 hodinami
Počasí: Příští týden bude ve znamení deště, o víkendu dorazí tropy
včera
Ukrajinská armáda provedla rozsáhlý útok na ropný terminál v Petrohradu
včera
Evropa musí převzít větší odpovědnost za svou obranu, řekl Pavel tureckému tisku
včera
EU uvalila sankce na vědce podezřelé z otravy Navalného
včera
Opět ho vypískají? Klempíř dorazil na festival do Varů, i když tvrdil, že nepřijede
včera
Jak skončí válka na Ukrajině? Z pěti možných scénářů zbyly poslední dvě varianty
včera
Fotbalové MS v ohrožení. Kvůli počasí se mohou rušit zápasy, teploty porostou na 46 stupňů
včera
USA praží žhavé počasí. Kvůli vedru se ruší oslavy Dne nezávislosti
včera
Stovky letadel, největší ohňostroj v historii. Trump na dnešek slibuje mohutné oslavy Dne nezávislosti
včera
Do ulic Erfurtu vyšly tisíce extremistů, blokují vstup na sjezd AfD
včera
Putin po mohutném bombardování Kyjeva nařídil pokračování masivních úderů proti Ukrajině
včera
Proč byl nedávný útok na Kyjv tak zničující?
včera
Rusko shání vojáky kde se dá. Nově posílá na frontu mladé studenty
včera
Výhled počasí na další červencový týden. Teploty porostou
3. července 2026 21:58
Odstartoval filmový festival ve Varech. Hoffman si přišel pro Křišťálový glóbus
3. července 2026 21:00
Důchody dorazí kvůli svátkům později. Letos je to naposledy
3. července 2026 20:12
Hvězdy posunuly své týmy do osmifinále MS. Mexiko dál těší domácí fanoušky
Po překvapeních v podobě vypadnutí Německa a Nizozemska z fotbalového mistrovství světa úterní hrací den další taková překvapení nenabídl. Další favorité šestnáctifinále své zápasy zvládli. Norsko dokázalo projít přes Pobřeží slonoviny 2:1 poté, co rozhodující trefu vstřelil do té doby nenápadný Erling Haaland. To Francouz Kylian Mbappé byl v zápase se Švédskem daleko viditelnější. Aby také ne, když se o postup Francie zasloužil dvěma přesnými trefami, kterými pomohl k výhře 3:0. Po Kanadě pokračuje dále i další ze spolupořadatelů šampionátu Mexiko. To si v souboji dvou zemí z amerického kontinentu poradilo s Ekvádorem 2:0. Nerozhodila ho tak ta skutečnost, že tento duel začal kvůli počasí s hodinovým zpožděním.
Zdroj: David Holub