Počasí: Příští týden nás čeká nadprůměrné teplo, teploty porostou až k 18 stupňům

Příští týden přinese stabilní ráz podzimního počasí. Podle aktuálních údajů Českého hydrometeorologického ústavu nás čekají převážně slunečné dny s příjemnými teplotami. Obyvatelé Česka tak mohou počítat s převahou jasné až polojasné oblohy.
Ranní a noční hodiny však budou na mnoha místech provázeny tradičními podzimními jevy. Ojediněle se tvořící mlhy nebo nízká oblačnost mohou přechodně snižovat dohlednost zejména v ranních hodinách. Tyto mlhy se však budou během dopoledne postupně rozpouštět.
Pondělní počasí přinese na většinu území jasnou až polojasnou oblohu a přetrvávající teplo. Výjimku bude tvořit severovýchod republiky, kde má převládat velká oblačnost doprovázená ojedinělým slabým deštěm nebo mrholením. Na ostatních místech zůstane srážková činnost minimální.
Noční teploty v pondělí klesnou na 7 až 2 stupně Celsia. Na ojedinělých místech se mohou snížit až k nule a objeví se také přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty dosáhnou příjemných 12 až 17 stupňů.
Na severovýchodě země budou maximální denní teploty o něco nižší a pohybovat se budou kolem 10 stupňů. Zpočátku zavládne většinou slabý vítr, který během dne mírně zesílí. Severovýchodní vítr dosáhne rychlosti dvou až šesti metrů za sekundu.
Úterní ráz počasí naváže na předchozí dny a nabídne opět jasnou až polojasnou oblohu. V noci a ráno se na mnoha místech vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Srážky v úterý meteorologové vůbec neočekávají, úhrn má činit nulové hodnoty.
Nejnižší noční teploty v úterý se budou pohybovat od 7 do 2 stupňů Celsia. V oblastech s dlouhým nočním vyjasněním mohou spadnout až k nule a meteorologové varují před četnými přízemními mrazíky. Denní maxima vystoupí na 12 až 17 stupňů.
V místech s déletrvající mlhou nebo nízkou oblačností však teploty zůstanou nižší a dosáhnou zhruba 10 stupňů. Během noci bude foukat většinou slabý vítr. Přes den se vítr stočí k východním směrům a mírně zesílí na hodnoty dvou až šesti metrů za sekundu.
Ve výhledu od středy do pátku meteorologové předpokládají převážně polojasnou oblohu. V nočních hodinách se budou místy opět tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Tyto jevy se však mají v průběhu dne spolehlivě rozpouštět.
Během těchto dnů se ojediněle objeví také slabé mrholení, avšak bez významnějších srážkových úhrnů. Noční teploty se budou pohybovat v rozmezí od 9 do 4 stupňů Celsia. Ojediněle se mohou přiblížit ke dvěma stupňům nad nulou.
Nejvyšší denní teploty od středy do pátku dosáhnou 13 až 18 stupňů. Při déletrvající nízké oblačnosti nebo mlze se rtuť teploměru zastaví kolem deseti stupňů. Celkový ráz počasí tak zůstane stabilní a teplotně nadprůměrný.
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Zdroj: Libor Novák