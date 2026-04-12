Počasí: Příští týden se citelně oteplí

Nadcházející týden přinese do Česka proměnlivé jarní počasí, které doprovodí citelné teplotní rozdíly i silnější vítr. Zatímco pondělí odstartuje s příjemnými teplotami až 19 °C a varováním před nárazy větru na Českomoravské vrchovině, polovina týdne se ponese ve znamení přibývající oblačnosti a občasných srážek. Výhled na závěr období však slibuje postupné vyjasňování a návrat jarního tepla s maximy dosahujícími hranice 20 °C.
Počátek týdne přinese oblačnou až polojasnou oblohu, přičemž na západě Čech se může zpočátku objevit ojedinělý slabý déšť. Noční teploty klesnou na 8 až 3 °C, zatímco přes den se rtuť teploměru vyšplhá na příjemných 15 až 19 °C. Výrazným prvkem pondělního počasí bude čerstvý jihovýchodní vítr, který zejména na Českomoravské vrchovině dosáhne v nárazech až 70 km/h. Naopak v západních Čechách a ve Slezsku zůstane proudění většinou slabé.
V úterý bude obloha převážně oblačná až zatažená, i když přechodně se může na některých místech vyjasnit. Od západu se postupně začne rozšiřovat občasný déšť nebo přeháňky. Noc bude o něco teplejší s teplotami mezi 10 a 6 °C, denní maxima se pak udrží v rozmezí 13 až 18 °C, přičemž na Moravě může být ojediněle až 20 °C. Mírný vítr začne během odpoledne slábnout a v Čechách se stočí na západní směr.
Středeční den se ponese ve znamení oblačné až zatažené oblohy s deštěm nebo přeháňkami na většině území. V Čechách by však mělo srážek i mraků od západu během dne ubývat. Teploty v noci se budou pohybovat od 10 do 5 °C, na západě Čech při uklidnění větru klesnou až ke 3 °C. Denní teploty zaznamenají pokles a zastaví se na 10 až 15 °C. Vát bude mírný severozápadní vítr, který k večeru zeslábne.
Čtvrtek slibuje polojasné až oblačné počasí, přičemž přeháňky se objeví pouze ojediněle, častěji však v horských oblastech. Noční minima budou opět nízká, v rozmezí 8 až 3 °C. Přes den se mírně oteplí na 12 až 17 °C, na jižní Moravě mohou teploty vystoupat až k 19 °C. Vítr bude v tento den pouze slabý, proměnlivého nebo severozápadního směru.
Výhled od pátku do neděle naznačuje pokračující polojasný až oblačný charakter počasí. Přeháňky by měly být zpočátku jen ojedinělé, v závěru období se však jejich výskyt zvýší. Noční teploty zůstanou stabilní mezi 8 a 3 °C, ale denní maxima potěší vzestupem na 15 až 20 °C. Celkové množství srážek v tomto období by nemělo být nijak výrazné.
Počasí bude o víkendu stabilní. Oproti pátku se změní k lepšímu
Zdroj: Jan Hrabě