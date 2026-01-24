Počasí příští týden: Silné mrazy skončí, místo toho se vrátí sníh

Počasí v příštím týdnu přinese typický zimní mix deště, sněhu a teplot pohybujících se kolem bodu mrazu. Zatímco pondělí odstartuje ve znamení srážek na většině území, v dalších dnech se dočkáme přechodného uklidnění, než se ve středu večer opět přihlásí o slovo sněžení a déšť.
Pondělní ráno bude na mnoha místech deštivé, přičemž v Čechách a ve vyšších polohách nad 800 metrů na Moravě a ve Slezsku se objeví sněžení. Během dopoledne začnou srážky od východu ustávat.
Teploty se budou přes den pohybovat mezi 0 až 4 °C, ale západní polovina Čech zůstane chladnější s teplotami kolem -1 °C, což pocítí i řidiči kvůli možnému novému sněhu v množství do 10 cm. Noci budou mrazivé, na západě Čech rtuť teploměru klesne až k -5 °C.
V úterý nás čeká zatažená až oblačná obloha, která se může přechodně vyjasnit na polojasno. Srážek bude minimum, ojediněle se v Čechách objeví slabé sněžení. Noční mrazy mohou při zmenšené oblačnosti dosáhnout až k -7 °C, zatímco denní maxima se udrží v rozmezí 0 až 4 °C. Vítr bude foukat slabý až mírný jihovýchodní.
Středa začne klidně, ale k večeru dorazí od jihozápadu další srážkové pásmo v podobě deště nebo deště se sněhem. Hranice sněžení se bude v Čechách pohybovat v polohách nad 400 metrů, na Moravě a ve Slezsku zůstane výše, zhruba nad 800 metry. Denní teploty zůstanou mezi -1 až +3 °C, tepleji bude pouze na jihovýchodě Moravy a ve Slezsku, kde může být až 5 °C.
Ve výhledu od čtvrtka do soboty meteorologové očekávají převážně zataženou oblohu. Místy se bude vyskytovat občasný déšť nebo déšť se sněhem, přičemž od středních poloh by mělo jít převážně o sněžení. Noční teploty se budou pohybovat od +1 do -4 °C, přes den se mírně oteplí na 1 až 6 °C.
Související
Ledovka způsobila hromadnou nehodu na D1. Záchranáři vyhlásili traumaplán
Ledovka pokryla část Česka. Policie kvůli nehodám uzavřela dálnice
V Bruselu se ve čtvrtek odehrál summit, který sice navenek postrádal obvyklou dramatičnost, ale v zákulisí byl podle webu Politico vnímán jako historický zlom. Evropští lídři se shodli na tom, že éra bezvýhradného spoléhání na Spojené státy definitivně skončila. Ačkoliv Donald Trump jen 24 hodin před začátkem schůzky stáhl své nejostřejší hrozby týkající se anexe Grónska, pachuť z největší transatlantické krize posledních desetiletí v Bruselu zůstala.
Zdroj: Libor Novák