Počasí příští týden: Tropické teploty zůstanou, každý den mohou překonat třicítku

Nadcházející týden přinese letní až tropické teploty, které zpočátku doprovodí přeháňky a bouřky. Na začátku týdne bude převládat polojasno nebo jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se však místy vyskytnou i silné bouřky. Meteorologové z ČHMÚ.cz upozorňují, že je mohou doprovázet kroupy, nárazy větru a přívalové srážky s úhrny kolem 35 mm.
Nejvyšší denní teploty dosáhnou v pondělí 27 až 32 °C, pouze na severovýchodě zůstanou mezi 25 až 28 °C. Slabý severovýchodní vítr o rychlosti 2 až 5 m/s během dne na Moravě a ve Slezsku mírně zesílí, přičemž v bouřkách bude přechodně silnější.
Podobný ráz počasí s letními teplotami, přeháňkami a bouřkami bude pokračovat také v úterý. Obloha bude opět polojasná nebo jasná, avšak během dne se zejména v západní polovině Čech začne tvořit zvětšená oblačnost srážkového charakteru. V bouřkách může napršet kolem 15 mm vody a vítr v nich přechodně zesílí z původního slabého proměnlivého proudění do 4 m/s.
Noční minima se v úterý udrží mezi 19 až 14 °C, zatímco denní maxima opět vyšplhají na 27 až 32 °C, na severovýchodě na 25 až 29 °C. Uprostřed týdne už srážek ubyde a přeháňky s bouřkami se omezí víceméně jen na horské oblasti.
Ve středu bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno s rizikem ojedinělých bouřek s úhrny do 10 mm na horách. Nejnižší noční teploty zůstanou v rozmezí 19 až 14 °C. Přes den rtuť teploměru zamíří ještě výše a ukáže letních 28 až 33 °C. Slabý proměnlivý vítr se ve středu během dne změní na mírný severozápadní o rychlosti 2 až 5 m/s.
Ve čtvrtek bude panovat zcela jasná nebo polojasná obloha bez jakýchkoliv předpokládaných srážek. V noci teploty neklesnou pod 21 až 16 °C a přes den se vyšplhají na 28 až 33 °C. Provázet je bude slabý, přes den místy mírný severozápadní až severní vítr s rychlostí do 5 m/s.
Stabilní charakter počasí s jasnou nebo skoro jasnou oblohou vydrží podle výhledu meteorologů od pátku až do neděle. V tomto závěrečném období se nejnižší noční teploty budou pohybovat mezi 20 až 15 °C. Nejvyšší denní teploty pak stabilně setrvají na hodnotách 28 až 33 °C.
Související
Počasí: Silné bouřky dorazily do Česka. Na západě padají dvoucentimetrové kroupy
Počasí přinese o víkendu do Česka tropickou noc i silné bouřky
Aktuálně se děje
před 34 minutami
Zelenskyj potvrdil útok na ruskou ropnou rafinérii. Drony uletěly více než 2 000 kilometrů
před 1 hodinou
Ve Švýcarsku dnes mají začít přímá jednání mezi Spojenými státy a Íránem
před 3 hodinami
Počasí příští týden: Tropické teploty zůstanou, každý den mohou překonat třicítku
včera
Kreml rázně odmítl evropská ultimáta. Varoval před zahájením masivních úderů
včera
Domácí Mexiko si zajistilo postup ze skupiny. Kanada zase pro změnu rozdrtila Katar
včera
Trump stupňuje konflikt s Itálií. Meloniová mu vzkázala, ať se stará o sebe
včera
Zelenskyj dal Bělorusku ultimátum: Do týdne stáhne z hranic ruské armádní vybavení
včera
Írán uzavírá Hormuzský průliv. Obvinil USA a Izrael z porušení mírové dohody
včera
Trumpův ministr financí označil Zelenského za parchanta a Mr. Beana na cracku
včera
Rusko se obává dalšího útoku Ukrajiny. Nasadilo další systém Pantsir
včera
Počasí: Silné bouřky dorazily do Česka. Na západě padají dvoucentimetrové kroupy
včera
Příměří dlouho nevydrželo. Izrael opět útočí v Libanonu
včera
Británií zmítá hluboká politická krize. Všichni chtějí konec Starmera, ten rezignaci odmítá
včera
Izrael a Hizballáh dosáhly dohody o příměří
včera
Ukrajinské drony vážně narušují zásobovací linie ruské armády směřující na frontu
včera
Izraelci jsou naštvaní. Trump nás zradil, tvrdí po uzavření dohody s Íránem
včera
Nawrocki odebral Zelenskému nejvyšší polské státní vyznamenání
včera
Počasí přinese o víkendu do Česka tropickou noc i silné bouřky
19. června 2026 21:04
Myslí si, že je silnější než Napoleon či Hitler. Trump se považuje za nejmocnějšího muže v dějinách
19. června 2026 19:39
Primátora Karviné Jana Wolfa hledá policie. Odjel si na dovolenou
Policie České republiky vyhlásila celostátní pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Jméno tohoto nestranického komunálního politika, který v minulosti působil v řadách SOCDEM, se v pátek objevilo v oficiální policejní databázi hledaných osob.
Zdroj: Libor Novák