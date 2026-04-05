Počasí příští týden: Žádné oteplení se zatím nechystá

Nadcházející týden přinese do Česka proměnlivé jarní počasí, ve kterém se vystřídají slunečné dny s citelným ochlazením a občasnými srážkami. Zatímco začátek týdne bude ve znamení doznívajících přeháněk, v noci se musíme připravit na návrat mrazíků, které mohou potrápit zejména zahrádkáře.
V pondělí bude zpočátku převládat oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami. Na severních horách se v polohách nad 800 metrů mohou objevit i srážky smíšené nebo sněhové, které mohou zanechat poprašek do dvou centimetrů. Během dne se však začne oblačnost protrhávat a k večeru by mělo být až jasno.
Teploty se v pondělí budou pohybovat nejčastěji mezi 9 až 14 stupni Celsia, přičemž nejtepleji bude na jižní Moravě, kde rtuť teploměru vyšplhá až k 16 stupňům. Pocitovou teplotu však bude snižovat čerstvý severozápadní vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti až 55 kilometrů za hodinu, zejména v severovýchodní polovině území.
Úterý slibuje nejhezčí den týdne s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Slunečné počasí doprovodí denní maxima mezi 10 až 15 stupni. Noc na úterý však bude chladná s teplotami klesajícími k +3 až -2 stupňům. Vítr výrazně zeslábne, což podpoří klidný a prosvětlený charakter dne.
Středa přinese mírný zlom v podobě přibývání oblačnosti, především na severovýchodě země, kde se ojediněle vyskytnou slabé přeháňky. Ty budou ve vyšších polohách nad 800 metrů opět sněhové. Teploty zůstanou podobné jako v úterý, tedy kolem 10 až 14 stupňů, pouze na severovýchodě bude chladněji, okolo 8 stupňů.
Čtvrtek se ponese v duchu převážně oblačné oblohy. Na severovýchodě se mohou přeháňky objevit již od výšky 500 metrů nad mořem. Noční mrazy budou pokračovat s hodnotami mezi +1 až -4 stupni, zatímco denní maxima se udrží v rozmezí 8 až 13 stupňů, na severovýchodě pouze kolem 6 stupňů Celsia.
Závěr týdne, od pátku do neděle, naznačuje další ochlazení. Očekává se oblačná až zatažená obloha s místními přeháňkami, které budou od vyšších poloh sněhové. Noční teploty se budou nadále pohybovat pod bodem mrazu a denní maxima poklesnou na 6 až 11 stupňů Celsia.
Předpověď počasí s doporučením. Meteorologové řekli, jak bude v neděli
Velikonoční počasí a pranostiky. Experti vysvětlují, proč nejsou spolehlivé
Aktuálně se děje
včera
Jak se americké armádě podařilo zachránit ztraceného letce? Na povrch vyplouvají první detaily
včera
Írán má čas do úterý večer. Trump stanovil přesný čas ultimáta, Teherán poslal ráznou odpověď
včera
Opravdu jde o terorismus? Výbušniny u plynovodu mohou být zinscenované, aby pomohly Orbánovi, míní experti
včera
USA mohou zítra uzavřít dohodu s Íránem, tvrdí Trump. Teherán řekl, za jakých okolností otevře Hormuzský průliv
včera
Trump ztratil nervy: Otevřete ten zas***** průliv, vy šílení parchanti, nebo budete žít v pekle, nadává Íránu
včera
U plynovodu na srbsko-maďarských hranicích našli výbušniny. Zasahují vrtulníky i pyrotechnici, Orbán svolal Radu obrany
včera
OBRAZEM: Takhle Zemi 50 let nikdo neviděl. Z mise Artemis dorazily i první snímky odvrácené strany Měsíce
včera
Začátek Orbánova konce? Magyar zacílil na mladé voliče, ti touží po svobodné zemi
včera
Macinka Pavla na summit NATO nepustí. Pojede tam s Babišem a Zůnou
včera
Ovládli jsme Luhanskou oblast, opakuje stále dokola Rusko. Podle expertů i Kyjeva je to aprílový žert
včera
Slovensko žádá Evropskou unii, aby obnovila dialog s Ruskem
včera
Americké síly úspěšně dokončily dramatickou záchrannou misi v Íránu. Našli ztraceného letce
včera
Počasí příští týden: Žádné oteplení se zatím nechystá
4. dubna 2026 22:01
Režim v Íránu se nezměnil. Po Trumpových útocích je naopak ještě tvrdší, míní analytici
4. dubna 2026 20:47
Podpora Putina je nejnižší od začátku invaze na Ukrajinu
4. dubna 2026 19:30
Rutte poletí kvůli útokům na členy NATO za Trumpem
4. dubna 2026 18:18
Záchranné týmy amerického letectva provádějí jednu z nejnebezpečnějších operací moderní historie
4. dubna 2026 16:58
Egypt učinil zásadní obrat ve své obchodní politice vůči Rusku a Ukrajině
4. dubna 2026 15:47
Jako z filmu Terminátor. Frontovou linii na Ukrajině začínají ovládat drony a roboti
4. dubna 2026 14:26
Politico: Magyara čeká očistec. Orbánův systém učinil Maďarsko prakticky neovladatelné
I přesto, že by opoziční lídr Péter Magyar dokázal v dubnových volbách porazit dlouholetého premiéra Viktora Orbána, čeká ho podle politických analytiků webu Politico doslova očistec. Orbán totiž během svých 16 let u moci vybudoval v Maďarsku komplexní systém „právních pastí", které mají za cíl paralyzovat jakéhokoli jeho nástupce a učinit zemi prakticky neovladatelnou pro kohokoliv jiného než stranu Fidesz.
Zdroj: Libor Novák