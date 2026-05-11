Počasí příští víkend: Sobotu může zkazit déšť, v neděli hrozí i bouřky

Příští víkend přinese do Česka proměnlivé jarní počasí. Zatímco v sobotu se neobejdeme bez deštníků kvůli plošným srážkám, v dalších dnech se obloha začne protrhávat a teploty postupně zamíří vzhůru. Závěr období slibuje příjemných 21 °C, i když se ojediněle mohou objevit bouřky.
První den víkendu se ponese ve znamení zatažené až oblačné oblohy. Obyvatelé většiny území České republiky musí počítat s deštěm nebo přeháňkami, které budou v sobotu převládat. Atmosféra tak bude mít spíše srážkový charakter.
Následující den se situace na obloze mírně uklidní a převládat bude oblačno až polojasno. Přeháňky se budou vyskytovat již jen místy a nebudou tak plošné jako v úvodu víkendového období. Ojediněle se však mohou objevit také bouřky, které doplní proměnlivý ráz počasí.
Noční teploty v tomto období poklesnou na hodnoty mezi 11 až 6 °C. Během dne se pak rtuť teploměru vyšplhá na 15 až 19 °C. Teplotní profil tak bude odpovídat jarnímu charakteru s chladnějšími rány.
V závěru sledovaného období dojde k mírnému oteplení, kdy denní maxima dosáhnou až 21 °C. Tento vzestup teplot doprovodí postupný úbytek oblačnosti. Celkově se tak po deštivém úvodu dočkáme i teplejších a slunnějších okamžiků.
Ruský prezident Vladimir Putin se v sobotu nechal slyšet, že podle jeho názoru se konflikt na Ukrajině postupně chýlí ke svému konci. Toto prohlášení učinil během setkání s novináři v prostorách Kremlu. Stalo se tak krátce poté, co Rusko oslavilo tradiční Den vítězství, který připomíná porážku nacistického Německa ve druhé světové válce.
