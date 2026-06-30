Počasí příští víkend: Vedra se opakovat nebudou, nehrozí ani tropické teploty

Během nadcházejícího víkendu se po vlně veder a bouřek očekává příjemné letní počasí s občasnými přeháňkami, které se budou soustředit zejména do horských oblastí.
První víkendový den přinese skoro jasnou až polojasnou oblohu, přičemž během dne se může oblačnost přechodně zvětšovat. Právě tehdy se ojediněle, a to především na horách, mohou objevit dešťové přeháňky.
Noční teploty v sobotu klesnou na 15 až 11 °C, na některých místech se může ochladit až na 9 °C. Přes den se pak nejvyšší teploty vyšplhají na příjemných 22 až 27 °C. Během soboty bude foukat slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s a předpokládané množství srážek se bude pohybovat od 0 do 1 mm.
Nedělní počasí bude mít velmi podobný charakter, meteorologové předpokládají polojasnou až skoro jasnou oblohu. Oblačnosti bude více zejména v severovýchodní polovině území, kde se na mnoha místech, a opět s větší pravděpodobností v horských polohách, vyskytnou přeháňky.
V noci na neděli teploty neklesnou tak nízko jako v předchozích dnech a udrží se v rozmezí 16 až 11 °C. Nedělní nejvyšší denní teploty pak dosáhnou 21 až 26 °C.
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