Počasí projde v novém týdnu vývojem. Nejtepleji bude o víkendu

První ryze červencový týden nabídne zpočátku chladnější počasí, které budou navíc doprovázet srážky. V druhé polovině týdne se však oteplí, víkendová maxima dokonce překročí třicítku. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové nejprve vypíchli tři hlavní věci, které je dobré vědět o počasí v tomto týdnu. Srážky se očekávají hlavně v první polovině týdne, jeho druhá polovina už má být slunečná. Postupně se také oteplí až ke 30 stupňům.
Začátek týdne přinese velkou oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. V úterý jsou srážky očekávány hlavně v severovýchodní polovině území.
"Od středy počítáme s rozšiřováním oblasti vyššího tlaku vzduchu nad východním Atlantikem a jihozápadní Evropou do Evropy střední, proto bude ubývat srážek a také oblačnosti. Druhá polovina příštího týdne bude tedy slunečná a jen s ojedinělými přeháňkami," uvedli meteorologové na facebooku.
Dnešní odpolední teploty nebudou moc vysoké, na severu ani nepřekročí dvacítku. "V úterý už se budou pohybovat většinou kolem pětadvaceti stupňů. Větrnější středa trend rostoucích teplot přeruší, ale od čtvrtka se bude dál oteplovat. O víkendu si to teploty zamíří až na 31 stupňů v nejteplejších oblastech," dodali experti.
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Zdroj: Libor Novák