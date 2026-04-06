Počasí se dnes zkazí. Po letní neděli přijde teplotní propad

Libor Novák

6. dubna 2026 7:00

Květiny Foto: Profimedia

Po sérii rekordně teplých dní čeká Česko v nadcházejícím týdnu citelné ochlazení a návrat k typickému dubnovému počasí. Pondělí odstartuje s oblačnou oblohou, přičemž v severovýchodní části území se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky, které budou v polohách nad 800 metrů sněhové. Během dne se však oblačnost protrhá na polojasno až skoro jasno s nejvyššími teplotami mezi 11 a 15 °C, na severu Čech bude kolem 10 °C.

Nepříjemným prvkem pondělního počasí bude čerstvý severozápadní vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti až 55 km/h. Na horách bude chladno, například na Šumavě se teploty vyšplhají k 8 °C, ale v ostatních pohořích zůstanou kolem 4 °C. Rozptylové podmínky budou díky větrnému počasí velmi dobré, k večeru pak začne vítr postupně slábnout.

V úterý nás čeká slunečný den s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Noční teploty však klesnou k bodu mrazu, konkrétně do rozmezí +3 až -2 °C, což může představovat riziko pro kvetoucí vegetaci. Denní maxima zůstanou podobná jako v pondělí, tedy mezi 10 a 15 °C, doprovázet je bude mírný severozápadní vítr, který k večeru zeslábne a změní směr na severní.

Středa přinese mírné přibývání oblačnosti, zejména na severovýchodě země, kde se může objevit i slabý déšť. V polohách nad 500 metrů by měly být srážky smíšené nebo sněhové a na horách může napadnout poprašek nového sněhu. Teploty přes den vystoupají na 10 až 14 °C, přičemž severovýchod území bude chladnější s teplotami kolem 8 °C. Noci zůstanou mrazivé s minimy až -3 °C.

Čtvrtek bude pokračovat v podobném duchu s jasnou až polojasnou oblohou, pouze na západě může být oblačnosti více. Na severovýchodě se zpočátku mohou stále objevovat ojedinělé sněhové přeháňky v polohách nad 500 metrů. Teplotní interval pro denní maxima se udrží mezi 10 a 15 °C, zatímco noční mrazy mohou být ještě o něco silnější a klesnout až k -4 °C.

Závěr pracovního týdne v pátek přinese proměnlivou oblačnost a na mnoha místech se vyskytnou přeháňky. Hranice sněžení se posune výše, přibližně nad 1000 metrů nad mořem. Teploty přes den se budou pohybovat v rozmezí 9 až 14 °C a vítr bude jen slabý a proměnlivý. Noční minima se opět udrží pod bodem mrazu, nejčastěji mezi +2 a -3 °C.

Výhled na příští víkend a pondělí naznačuje stabilizaci počasí s převážně polojasnou oblohou. Přechodně se může objevit zvětšená oblačnost s ojedinělými přeháňkami, ale výraznější srážky se neočekávají. Denní teploty zůstanou v jarním rozmezí 9 až 14 °C a noční mrazíky budou nadále doprovázet začátek každého dne, kdy teploty klesnou k -3 °C.

Počasí příští týden: Žádné oteplení se zatím nechystá

Počasí příští týden: Žádné oteplení se zatím nechystá

Nadcházející týden přinese do Česka proměnlivé jarní počasí, ve kterém se vystřídají slunečné dny s citelným ochlazením a občasnými srážkami. Zatímco začátek týdne bude ve znamení doznívajících přeháněk, v noci se musíme připravit na návrat mrazíků, které mohou potrápit zejména zahrádkáře.

před 32 minutami

Írán, ilustrační fotografie.

Írán varoval Trumpa i Netanjahu před útoky na civilní cíle

Írán reagoval na nejnovější výhrůžky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který neváhal použít i sprostá slova. Teherán varoval před mnohem ničivější odvetou, pokud Američané a Izraelci zaútočí na civilní cíle. Trump opakovaně hrozí útokem na energetiku a klíčovou dopravní infrastrukturu. 

před 1 hodinou

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie

Jak se americké armádě podařilo zachránit ztraceného letce? Na povrch vyplouvají první detaily

Spojené státy úspěšně dokončily jednu z nejriskantnějších záchranných operací ve své historii. Podařilo se jim z hloubi íránského území evakuovat pohřešovaného člena posádky stíhacího letounu F-15, který byl sestřelen minulý pátek nad jižním Íránem. Prezident Donald Trump v neděli ráno potvrdil, že důstojník, kterého identifikoval jako plukovníka, je v bezpečí, ačkoliv v pozdějším vyjádření dodal, že utrpěl vážná zranění.

včera

Prezident Trump

Írán má čas do úterý večer. Trump stanovil přesný čas ultimáta, Teherán poslal ráznou odpověď

Americký prezident Donald Trump stanovil nové, v pořadí již několikáté ultimátum pro úplné otevření Hormuzského průlivu. Na svých sociálních sítích dnes odpoledne stručně oznámil nový termín: „Úterý, 20:00 východního času!“ Tento strohý příspěvek následuje po sérii mnohem agresivnějších vyjádření, která šokovala mezinárodní společenství svou přímočarostí.

včera

Viktor Orbán

Opravdu jde o terorismus? Výbušniny u plynovodu mohou být zinscenované, aby pomohly Orbánovi, míní experti

Bezpečnostní situace na srbsko-maďarské hranici o víkendu dramaticky eskalovala poté, co srbské úřady nalezly vysoce výkonné výbušniny v blízkosti strategického plynovodu TurkStream. Incident, který se odehrál u obce Oromhegyes nedaleko Magyarkanizse, okamžitě spustil rozsáhlou společnou operaci srbské policie a armády. Na místě byly nasazeny vrtulníky, drony, termokamery a speciálně vycvičení psi, přičemž několik ulic v okolí zůstalo zcela uzavřeno.

včera

včera

Donald Trump

Trump ztratil nervy: Otevřete ten zas***** průliv, vy šílení parchanti, nebo budete žít v pekle, nadává Íránu

Americký prezident Donald Trump vyostřil svou rétoriku vůči Íránu na maximum a prostřednictvím své platformy Truth Social vyslal Teheránu poslední varování. V příspěvku, který překvapil svou vulgárností a agresivním tónem, pohrozil zničením klíčové civilní infrastruktury. Hlavním bodem sváru zůstává Hormuzský průliv, strategicky nezbytná vodní cesta, která je od vypuknutí válečného konfliktu na konci února prakticky uzavřena.

včera

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

U plynovodu na srbsko-maďarských hranicích našli výbušniny. Zasahují vrtulníky i pyrotechnici, Orbán svolal Radu obrany

V blízkosti maďarských hranic došlo k závažnému bezpečnostnímu incidentu, který si vyžádal okamžitou reakci nejvyšších státních představitelů. V bezprostřední blízkosti strategicky významné plynové stanice na srbské straně byly nalezeny předměty připomínající výbušniny. Maďarský premiér Viktor Orbán v reakci na tuto hrozbu a po konzultaci se srbskou stranou svolal na nedělní odpoledne mimořádné zasedání Rady obrany státu.

včera

Snímek odvrácené strany Měsíce Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Takhle Zemi 50 let nikdo neviděl. Z mise Artemis dorazily i první snímky odvrácené strany Měsíce

Astronauté mise Artemis II, kteří se v těchto dnech zapsali do historie, zaslali na Zemi dechberoucí sérii nových fotografií. Snímky zachycují nejen blížící se povrch Měsíce, ale také unikátní pohledy do interiéru kosmické lodi Orion. Posádka se momentálně nachází ve více než polovině své cesty k našemu nejbližšímu nebeskému sousedovi a tyto vizuální materiály nabízejí veřejnosti vzácnou příležitost nahlédnout do každodenního života v hlubokém vesmíru.

včera

Předvolební atmosféra v Maďarsku

Začátek Orbánova konce? Magyar zacílil na mladé voliče, ti touží po svobodné zemi

Maďarsko se nachází na prahu zásadních parlamentních voleb a v ulicích Budapešti je cítit napětí, které mnozí mladí voliči popisují jako historický okamžik. Po šestnácti letech neotřesitelné vlády Viktora Orbána se formuje nová generace, která vyrostla v systému takzvané „iliberální demokracie“ a nyní touží po radikální změně. Pro dvacetiletého Ákose a jeho vrstevníky nejde jen o politiku, ale o samotnou možnost vybudovat si v rodné zemi budoucnost.

včera

Místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí a ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé sobě).

Macinka Pavla na summit NATO nepustí. Pojede tam s Babišem a Zůnou

Složení české delegace na nadcházející summit NATO v Ankaře nadále vyvolává neshody mezi vládou a Pražským hradem. Podle aktuálních informací České televize budou Českou republiku na tomto významném jednání reprezentovat premiér Andrej Babiš, ministr obrany Jaromír Zůna a ministr zahraničí Petr Macinka. S účastí prezidenta Petra Pavla vládní kabinet v tuto chvíli nepočítá.

včera

včera

Robert Fico

Slovensko žádá Evropskou unii, aby obnovila dialog s Ruskem

Slovenský premiér Robert Fico vyzval Evropskou unii k ukončení sankcí na dovoz ruské ropy a plynu. Podle jeho vyjádření by tento krok pomohl vyřešit prohlubující se energetickou krizi, která souvisí s probíhající válkou v Íránu. Fico své stanovisko zveřejnil po telefonátu s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, přičemž oba lídři patří v rámci EU k těm, kteří s Moskvou nadále udržují vztahy.

včera

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie

Americké síly úspěšně dokončily dramatickou záchrannou misi v Íránu. Našli ztraceného letce

Americké ozbrojené síly úspěšně dokončily dramatickou záchrannou misi na území Íránu. Podařilo se jim bezpečně evakuovat člena posádky stíhacího letounu F-15E Strike Eagle, který byl nad nepřátelským územím sestřelen. O radostné zprávě informoval veřejnost americký prezident Donald Trump prostřednictvím své sociální sítě Truth Social během velikonoční neděle.

včera

Írán, ilustrační foto

Režim v Íránu se nezměnil. Po Trumpových útocích je naopak ještě tvrdší, míní analytici

Americký prezident Donald Trump v posledních dnech opakovaně prohlašuje, že v Íránu došlo k „výměně režimu“. Podle jeho slov byla původní garnitura zdecimována a noví lídři jsou „méně radikální a mnohem rozumnější“. Političtí analytici a experti CNN na Blízký východ však varují, že realita je přesně opačná – íránský režim sice vyměnil tváře na vrcholu, ale ve svém jádru zůstává stejnou, ne-li ještě tvrdší teokracií než dříve.

4. dubna 2026 20:47

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Podpora Putina je nejnižší od začátku invaze na Ukrajinu

Důvěra ruské veřejnosti v prezidenta Vladimira Putina klesla na nejnižší úroveň od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu. Podle posledních průzkumů státní agentury VTsIOM a nezávislého centra Levada se na náladě obyvatel začíná projevovat kombinace ekonomických tlaků a vleklé válečné únavy. Zatímco rok 2025 byl pro ruskou armádu díky postupu na bojišti a znovudobytí Kurské oblasti úspěšný, začátek roku 2026 přinesl stagnaci a mírný ústup, což se okamžitě odrazilo v grafech popularity.

4. dubna 2026 19:30

Mark Rutte na summitu NATO 2025

Rutte poletí kvůli útokům na členy NATO za Trumpem

Chystané setkání mezi generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě slibuje velmi napjatou atmosféru. Rutteho úřad oznámil, že se schůzka uskuteční příští středu, a to v době, kdy Trump stupňuje své slovní útoky proti alianci. Kromě prezidenta se šéf NATO sejde také s ministrem zahraničí Marcem Rubiem a ministrem obrany Petem Hegsethem.

4. dubna 2026 18:18

Americká armáda, ilustrační fotografie

Záchranné týmy amerického letectva provádějí jednu z nejnebezpečnějších operací moderní historie

Záchranné týmy amerického letectva aktuálně provádějí jednu z nejnebezpečnějších operací své moderní historie. Hluboko v íránském vnitrozemí pátrají po druhém členovi posádky stíhacího letounu F-15, který byl nad tamním územím sestřelen. Zatímco prvního pilota se podle předběžných zpráv podařilo úspěšně zachránit, osud jeho kolegy zůstává nejistý.

4. dubna 2026 16:58

Egypt učinil zásadní obrat ve své obchodní politice vůči Rusku a Ukrajině

Egypt učinil zásadní obrat ve své obchodní politice vůči Rusku a Ukrajině. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek oznámil, že Káhira již nebude přijímat zásilky obilí, které Rusko vyváží ze svých dočasně okupovaných ukrajinských území. Tuto informaci potvrdil Zelenskyj po rozhovoru se svým egyptským protějškem Abdulem Fattáhem as-Sísím.

Zdroj: Libor Novák

