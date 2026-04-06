Počasí se dnes zkazí. Po letní neděli přijde teplotní propad

Po sérii rekordně teplých dní čeká Česko v nadcházejícím týdnu citelné ochlazení a návrat k typickému dubnovému počasí. Pondělí odstartuje s oblačnou oblohou, přičemž v severovýchodní části území se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky, které budou v polohách nad 800 metrů sněhové. Během dne se však oblačnost protrhá na polojasno až skoro jasno s nejvyššími teplotami mezi 11 a 15 °C, na severu Čech bude kolem 10 °C.
Nepříjemným prvkem pondělního počasí bude čerstvý severozápadní vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti až 55 km/h. Na horách bude chladno, například na Šumavě se teploty vyšplhají k 8 °C, ale v ostatních pohořích zůstanou kolem 4 °C. Rozptylové podmínky budou díky větrnému počasí velmi dobré, k večeru pak začne vítr postupně slábnout.
V úterý nás čeká slunečný den s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Noční teploty však klesnou k bodu mrazu, konkrétně do rozmezí +3 až -2 °C, což může představovat riziko pro kvetoucí vegetaci. Denní maxima zůstanou podobná jako v pondělí, tedy mezi 10 a 15 °C, doprovázet je bude mírný severozápadní vítr, který k večeru zeslábne a změní směr na severní.
Středa přinese mírné přibývání oblačnosti, zejména na severovýchodě země, kde se může objevit i slabý déšť. V polohách nad 500 metrů by měly být srážky smíšené nebo sněhové a na horách může napadnout poprašek nového sněhu. Teploty přes den vystoupají na 10 až 14 °C, přičemž severovýchod území bude chladnější s teplotami kolem 8 °C. Noci zůstanou mrazivé s minimy až -3 °C.
Čtvrtek bude pokračovat v podobném duchu s jasnou až polojasnou oblohou, pouze na západě může být oblačnosti více. Na severovýchodě se zpočátku mohou stále objevovat ojedinělé sněhové přeháňky v polohách nad 500 metrů. Teplotní interval pro denní maxima se udrží mezi 10 a 15 °C, zatímco noční mrazy mohou být ještě o něco silnější a klesnout až k -4 °C.
Závěr pracovního týdne v pátek přinese proměnlivou oblačnost a na mnoha místech se vyskytnou přeháňky. Hranice sněžení se posune výše, přibližně nad 1000 metrů nad mořem. Teploty přes den se budou pohybovat v rozmezí 9 až 14 °C a vítr bude jen slabý a proměnlivý. Noční minima se opět udrží pod bodem mrazu, nejčastěji mezi +2 a -3 °C.
Výhled na příští víkend a pondělí naznačuje stabilizaci počasí s převážně polojasnou oblohou. Přechodně se může objevit zvětšená oblačnost s ojedinělými přeháňkami, ale výraznější srážky se neočekávají. Denní teploty zůstanou v jarním rozmezí 9 až 14 °C a noční mrazíky budou nadále doprovázet začátek každého dne, kdy teploty klesnou k -3 °C.
Egypt učinil zásadní obrat ve své obchodní politice vůči Rusku a Ukrajině
Egypt učinil zásadní obrat ve své obchodní politice vůči Rusku a Ukrajině. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek oznámil, že Káhira již nebude přijímat zásilky obilí, které Rusko vyváží ze svých dočasně okupovaných ukrajinských území. Tuto informaci potvrdil Zelenskyj po rozhovoru se svým egyptským protějškem Abdulem Fattáhem as-Sísím.
Zdroj: Libor Novák