Počasí se má v týdnu ještě vylepšovat, slibuje aktuální předpověď

Počasí se v týdnu teplotně přiblíží k normálu, který je běžný pro polovinu dubna. Maximální teploty v následujících dnech vyšplhají až na 21 stupňů, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Předpověď na pondělí předpokládala velkou oblačnost a odpolední maximální teploty v rozmezí od 15 do 20 °C. V první polovině týdne má totiž počasí ovlivňovat rozpadající se zvlněné frontální rozhraní v prostoru střední Evropy, které odděluje chladnější vzduch na západě od teplejšího na východě.
"Velká oblačnost se objeví i v úterý, kdy se dočkáme od jihozápadu na většině území občasného deště nebo přeháněk. Minimální teploty se budou pohybovat nejčastěji kolem 9 °C. Odpolední maximální teploty vystoupají na 14 až 19 °C, ale na západě Čech a při dešti bude chladněji jen kolem 12 °C," uvedli meteorologové.
Ve druhé polovině se do Česka od západu rozšíří nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu a v závěru týdne i mohutná tlaková výše nad severovýchodní Evropou. Zvýší se také nejvyšší odpolední teploty.
Ve středu se na Moravě a ve Slezsku projeví více srážek a zatažená obloha. Od západu se očekává většinou oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami. Více jich přechodně může být i o víkendu.
"Ranní teploty se budou pohybovat nejčastěji kolem 6 °C, ale při zmenšené oblačnosti mohou být kolem 3 °C. Odpolední maximální teploty vystoupají na 13 až 18 °C, postupně na 16 až 21 °C. Čekají nás teploty v blízkosti normálu pro polovinu dubna," dodali meteorologové.
