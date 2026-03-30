Přípravy na nadcházející velikonoční svátky letos doprovodí proměnlivé jarní počasí, které nabídne jak slunečné okamžiky, tak i dešťové přeháňky a chladná rána. Podle aktuálního výhledu meteorologů se teploty budou postupně šplhat nahoru, ale zejména na horách se ještě můžeme setkat se sněhem.
Ve čtvrtek se můžeme těšit na převážně jasnou až polojasnou oblohou, i když během dne se může přechodně zatáhnout. O něco více oblačnosti pocítí obyvatelé Moravy a Slezska, kde bude po většinu dne oblačno až zataženo. Noční teploty v Čechách klesnou pod bod mrazu k -4 °C, zatímco na Moravě se udrží kolem +2 °C. Přes den nás čeká příjemných 9 až 13 °C.
Velký pátek přinese o něco teplejší noc s minimy mezi 5 až 1 °C, ovšem při vyjasnění může teplota stále klesnout k nule. Přes den se rtuť teploměru vyšplhá na 10 až 14 °C. Obloha bude spíše oblačná a v Čechách se mohou ojediněle objevit přeháňky. Na horách v polohách nad 1000 metrů by mohlo dokonce napadnout až několik centimetrů nového sněhu.
Víkendový výhled slibuje další mírné oteplování, i když obloha zůstane spíše zatažená s občasnými přeháňkami. V sobotu a v neděli se nejvyšší denní teploty budou pohybovat v rozmezí 10 až 15 °C. Neděle by pak mohla být nejteplejším dnem celých svátků, kdy se ojediněle dočkáme až jarních 17 °C. Noční minima se budou držet nejčastěji mezi 7 a 2 °C.
Velikonoční pondělí by mělo pokračovat v podobném duchu s teplotami do 15 °C. Na horách se však i nadále mohou vyskytovat smíšené nebo sněhové srážky. Celkově lze očekávat typické aprílové počasí, kdy se budou střídat slunečné úseky s oblačností, což by však nemělo výrazně narušit tradiční koledování.
Předpověď počasí na příští týden: V noci se do Česka vrátí mrazy
Počasí o víkendu. Tepleji bude dnes, hrozí další sněžení
Trump chce převzít kontrolu nad ostrovem Charg
před 1 hodinou
Počasí se o Velikonocích výrazně oteplí. Naměříme až 17 stupňů
včera
Uvolnění obřích zásob ropy nepomohlo. Svět zažil měsíc, jaký moderní historie nepamatuje
včera
Papež Lev se nezvykle ostře opřel do světových lídrů
včera
Nová fronta války s Íránem: Co změní zapojení Jemenu do konfliktu?
včera
Na pozemní invazi čekáme, jsme připraveni rozpoutat zkázu, vzkazuje Írán USA
včera
Kudy unikají citlivé informace z EU? Kremlu donáší německá AfD, obávají se politici
včera
Jurečka v televizi tvrdě kritizoval vládu. Klempíře označil za infantilního a neschopného ministra, který jen točí videa
včera
USA chtěly zabránit Íránu v zisku jaderné zbraně. Udělaly ale pravý opak, shodují se experti
včera
Největší demonstrace v historii USA? Na protestech No Kings vystoupilo proti Trumpovi osm milionů lidí
včera
Pentagon se připravuje na pozemní operaci v Íránu. Mohla by trvat měsíce
včera
Ukrajinská armáda zintenzivnila operace zaměřené na ruskou energetickou infrastrukturu
včera
Írán nečekal, že dokáže držet globální ekonomiku jako rukojmí. Na svůj mírový seznam přidal další položku
včera
Předpověď počasí na příští týden: V noci se do Česka vrátí mrazy
28. března 2026 21:17
V USA začínají mohutné protesty proti Trumpovi. Demonstruje se i v Evropě či za polárním kruhem
28. března 2026 20:10
Velrybu zaseklou na mělčině v Německu záchranáři po týdnu vysvobodili. Druhý den uvízla znovu
28. března 2026 18:59
Ulice zejí prázdnotou. Kanaďané kvůli Trumpovi masivně bojkotují americké obchody a služby
28. března 2026 17:48
Každý student se bude učit střílet. Lotyšsko kvůli Rusku zavádí povinný vojenský výcvik pro střední školy
28. března 2026 16:39
Česko zůstane bez ochrany? Trump chce členům NATO neplnícím závazky sebrat právo na aktivaci článku 5
28. března 2026 15:21
Prezident USA zvažuje přejmenování Hormuzského průlivu na Trumpův průliv
Prezident USA Donald Trump zvažuje, že po úspěšném ovládnutí Hormuzského průlivu a vyhoštění íránských sil přistoupí k jeho přejmenování. Tato strategická vodní cesta, která je v současnosti pod kontrolou Teheránu, by mohla nést nový název „Americký průliv“, nebo dokonce jméno samotného prezidenta, tedy Trumpův průliv. Podle zdrojů z Bílého domu je Trump frustrován nedostatečnou pomocí spojenců při uvolňování této klíčové námořní trasy a hodlá vzít situaci do vlastních rukou.
