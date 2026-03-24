Počasí se o víkendu ochladí, místy bude pršet

Březnové počasí v České republice nadále potvrzuje svou pověst proměnlivého období. Podle nejnovějších dat ČHMÚ.cz nás čeká víkend ve znamení velké oblačnosti a teplot, které se budou držet v poměrně úzkém rozmezí. Jaro se sice hlásí o slovo, ale zimní doplňky ještě rozhodně neschovávejte, zejména pokud se chystáte do vyšších poloh.
Sobota bude ve znamení oblačné až zatažené oblohy. Srážky se budou vyskytovat místy, přičemž nejčastěji se s deštěm nebo přeháňkami setkají obyvatelé na jihu a východě našeho území. V polohách nad 600 metrů nad mořem musíme počítat s tím, že srážky budou sněhové. Určitou naději na sluneční paprsky mají Čechy, kde se může přechodně vyjasnit až na polojasno.
Teplotní rozdíly mezi nocí a dnem budou znát především v Čechách, kde rtuť teploměru v noci klesne na +1 až -3 °C. Na Moravě a ve Slezsku bude noc o něco mírnější s teplotami mezi 5 a 1 °C. Během dne se pak vzduch prohřeje na 5 až 10 °C. Pocitovou teplotu však může zejména na východě ovlivňovat čerstvý severní vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti až 55 km/h.
Na horách se v sobotu připravte na slabou nadílku. V polohách nad 700 metrů může napadnout do 5 centimetrů nového sněhu, což potěší milovníky pozdní zimní turistiky. Celkové množství srážek se v nižších polohách udrží v rozmezí 0 až 5 mm, nepůjde tedy o žádné extrémní deště, ale spíše o lokální přeháňky.
Neděle nenabízí žádnou dramatickou změnu kurzu. Obloha zůstane převážně zatažená nebo oblačná a deštníky budou i nadále potřeba. Hranice sněžení se bude udržovat ve vyšších polohách, zatímco v nížinách bude dominovat déšť.
Noční teploty mírně stoupnou a budou se pohybovat nejčastěji mezi 5 a 0 °C. Pokud se však vítr zcela utiší, mohou teploty při bezvětří klesnout až k -3 °C. Denní maxima zůstanou v jarním standardu mezi 6 a 11 °C. Stabilní slunečné počasí bez srážek je tedy zatím v nedohlednu.
Související
Aktuálně se děje
před 47 minutami
