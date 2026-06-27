Počasí se po žhavém víkendu ochladí. Příští týden dorazí déšť

Příští týden přinese do České republiky dlouho očekávané ochlazení, které od západu ukončí vlnu tropických veder. Zpočátku však musíme počítat s velmi teplým počasím doprovázeným silnými bouřkami.
Pondělí začne jasnou až polojasnou oblohou, ale během dne bude od západu oblačnosti přibývat. Postupně se na většině území Čech rozprší nebo se objeví přeháňky a intenzivní bouřky. Později odpoledne a k večeru tyto srážky dorazí také na Moravu a do Slezska. Noční teploty zůstanou velmi vysoké mezi 24 až 19 °C.
Přes den se na západě a severozápadě ochladí na hodnoty kolem 26 °C, zatímco na zbytku území vystoupají teploty na 28 až 33 °C a na východě či jihovýchodě země mohou dosáhnout až tropických 35 °C. Slabý jižní vítr se změní na mírný severozápadní o rychlosti 2 až 6 m/s, který v bouřkách přechodně zesílí. Vydatnost srážek se bude pohybovat do 15 mm, v bouřkových jádrech však může napršet kolem 40 mm.
V úterý bude počasí pokračovat ve znamení velké oblačnosti a četných srážek. Obloha bude převážně zatažená až oblačná, přičemž přechodně zmenšenou oblačnost lze očekávat zejména na Moravě a ve Slezsku. Na většině území se občas vyskytne déšť nebo přeháňky a místy se opět zformují silné bouřky. V noci teploty poklesnou na 21 až 16 °C.
Nejvyšší denní teploty se pak budou pohybovat v rozmezí 25 až 30 °C, avšak na jihovýchodě území mohou maxima stále šplhat až k 34 °C. Vítr bude vát slabý, místy přechodně mírný severozápadní o rychlosti 2 až 6 m/s a při bouřkách bude opět zesilovat. Očekávané množství srážek dosáhne 0 až 20 mm, v bouřkách ojediněle až kolem 40 mm.
Středa přinese další pokles teplot a oblačnou až zataženou oblohu. Občasný déšť nebo přeháňky zasáhnou většinu našeho území. Bouřky, které mohou být ojediněle i silné, se budou v tento den soustředit hlavně na Moravu a do Slezska. Nejnižší noční teploty se udrží mezi 20 až 16 °C, přičemž na jižní Moravě neklesnou pod 22 °C.
Přes den se citelně ochladí na 20 až 25 °C, pouze na jihovýchodě a východě země se teploty udrží kolem 28 °C. Během dne bude foukat slabý, přechodně mírný severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s. Srážkové úhrny se budou pohybovat od nuly do 20 mm, v bouřkách ojediněle dosáhnou kolem 30 mm.
Od čtvrtka do soboty se počasí částečně uklidní a obloha bude převážně oblačná až polojasná. Na některých místech se stále může vyskytnout občasný déšť nebo přeháňky a ojediněle se objeví také bouřky. Noční teploty budou mít klesající tendenci, kdy nejprve očekáváme minima mezi 18 až 14 °C a postupně se ochladí na 14 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty se po celé toto období stabilizují v příjemném rozmezí 21 až 26 °C.
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Zdroj: Libor Novák