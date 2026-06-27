Počasí se po žhavém víkendu ochladí. Příští týden dorazí déšť

Libor Novák

27. června 2026 7:00

Déšť
Déšť Foto: Pixabay

Příští týden přinese do České republiky dlouho očekávané ochlazení, které od západu ukončí vlnu tropických veder. Zpočátku však musíme počítat s velmi teplým počasím doprovázeným silnými bouřkami. 

Pondělí začne jasnou až polojasnou oblohou, ale během dne bude od západu oblačnosti přibývat. Postupně se na většině území Čech rozprší nebo se objeví přeháňky a intenzivní bouřky. Později odpoledne a k večeru tyto srážky dorazí také na Moravu a do Slezska. Noční teploty zůstanou velmi vysoké mezi 24 až 19 °C.

Přes den se na západě a severozápadě ochladí na hodnoty kolem 26 °C, zatímco na zbytku území vystoupají teploty na 28 až 33 °C a na východě či jihovýchodě země mohou dosáhnout až tropických 35 °C. Slabý jižní vítr se změní na mírný severozápadní o rychlosti 2 až 6 m/s, který v bouřkách přechodně zesílí. Vydatnost srážek se bude pohybovat do 15 mm, v bouřkových jádrech však může napršet kolem 40 mm.

V úterý bude počasí pokračovat ve znamení velké oblačnosti a četných srážek. Obloha bude převážně zatažená až oblačná, přičemž přechodně zmenšenou oblačnost lze očekávat zejména na Moravě a ve Slezsku. Na většině území se občas vyskytne déšť nebo přeháňky a místy se opět zformují silné bouřky. V noci teploty poklesnou na 21 až 16 °C.

Nejvyšší denní teploty se pak budou pohybovat v rozmezí 25 až 30 °C, avšak na jihovýchodě území mohou maxima stále šplhat až k 34 °C. Vítr bude vát slabý, místy přechodně mírný severozápadní o rychlosti 2 až 6 m/s a při bouřkách bude opět zesilovat. Očekávané množství srážek dosáhne 0 až 20 mm, v bouřkách ojediněle až kolem 40 mm.

Středa přinese další pokles teplot a oblačnou až zataženou oblohu. Občasný déšť nebo přeháňky zasáhnou většinu našeho území. Bouřky, které mohou být ojediněle i silné, se budou v tento den soustředit hlavně na Moravu a do Slezska. Nejnižší noční teploty se udrží mezi 20 až 16 °C, přičemž na jižní Moravě neklesnou pod 22 °C.

Přes den se citelně ochladí na 20 až 25 °C, pouze na jihovýchodě a východě země se teploty udrží kolem 28 °C. Během dne bude foukat slabý, přechodně mírný severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s. Srážkové úhrny se budou pohybovat od nuly do 20 mm, v bouřkách ojediněle dosáhnou kolem 30 mm.

Od čtvrtka do soboty se počasí částečně uklidní a obloha bude převážně oblačná až polojasná. Na některých místech se stále může vyskytnout občasný déšť nebo přeháňky a ojediněle se objeví také bouřky. Noční teploty budou mít klesající tendenci, kdy nejprve očekáváme minima mezi 18 až 14 °C a postupně se ochladí na 14 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty se po celé toto období stabilizují v příjemném rozmezí 21 až 26 °C.

před 1 hodinou

Tropické počasí a maxima až 41 °C. Meteorologové opět varují před výhní

Související

Letní počasí

Tropické počasí a maxima až 41 °C. Meteorologové opět varují před výhní

Česko vstoupilo do víkendu, jenž může být nejteplejším v historii. Nová výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) drobně územně upravuje dřívější varování před velmi či dokonce extrémně vysokými víkendovými teplotami, které mohou dosáhnout až 41 stupňů. Na některých místech se zároveň prodlužuje časová platnost varování až do pondělí. Nadále platná je i výstraha před požáry.
Hasiči

Drama kvůli dětem v rozpáleném autě. Hasiči museli rozbít okénko

Policisté se takových případů obávali a s ohledem na předpověď počasí před nimi varovali. Přesto v pátek vyjížděly záchranné složky v Praze k případu, kdy v autě navzdory obrovskému horku zůstaly dvě děti. Nezletilí nakonec skončili v péči přivolaných záchranářů. 

Více souvisejících

Počasí Déšť

Aktuálně se děje

před 7 minutami

před 1 hodinou

Letní počasí

Tropické počasí a maxima až 41 °C. Meteorologové opět varují před výhní

Česko vstoupilo do víkendu, jenž může být nejteplejším v historii. Nová výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) drobně územně upravuje dřívější varování před velmi či dokonce extrémně vysokými víkendovými teplotami, které mohou dosáhnout až 41 stupňů. Na některých místech se zároveň prodlužuje časová platnost varování až do pondělí. Nadále platná je i výstraha před požáry.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Hasiči

Drama kvůli dětem v rozpáleném autě. Hasiči museli rozbít okénko

Policisté se takových případů obávali a s ohledem na předpověď počasí před nimi varovali. Přesto v pátek vyjížděly záchranné složky v Praze k případu, kdy v autě navzdory obrovskému horku zůstaly dvě děti. Nezletilí nakonec skončili v péči přivolaných záchranářů. 

před 3 hodinami

Letní noc

Historických teplotních rekordů může padnout víc, naznačili experti

Současná vlna veder je nepříjemná i tím, že se výrazné ochlazení nedostavuje ani v nočních či ranních hodinách. Kromě absolutního teplotního rekordu by mohla být o víkendu zaznamenána i nejteplejší noc v tuzemské historii, naznačil to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 6 hodinami

včera

včera

včera

Andrej Babiš

Babiš si není jistý, jestli Macinka přihlásil Pavla na summit NATO

Premiér Andrej Babiš nepotvrdil, že by že ministerstvo zahraničí pod vedením Petra Macinky již oficiálně přihlásilo prezidenta Petra Pavla na nadcházející summit NATO v Ankaře. Předseda vlády na konferenci věnované dopadům sociálních sítí a online prostředí na dětskou populaci pouze uvedl, že předpokládá, že se tak stalo. Tento krok byl přitom časově velmi urgentní, neboť právě pátek představoval nejzazší možný termín pro registraci politických představitelů na toto alianční jednání.

včera

Ilustrační foto

Extrémní počasí činí život v Evropě nesnesitelným. Experti mluví o nejhorší vlně veder v historii

Britský meteorologický úřad Met Office oznámil, že ve městě Cavendish v hrabství Suffolk byla dnes odpoledne předběžně naměřena teplota 37,1 stupně Celsia. Tímto údajem byl v krátké době opět překonán historický rekord pro nejteplejší červnový den ve Velké Británii. Dosavadní maximum přitom pocházelo teprve z předchozího dne, kdy v Merryfieldu v Somersetu teploměry ukázaly 36,7 stupně Celsia. Obě tyto hodnoty se výrazně, o více než jeden stupeň, zapsaly nad padesát let starý červnový rekord z roku 1976.

včera

Zemětřesení, ilustrační foto

Počet obětí zemětřesení ve Venezuele dvojnásobně vzrostl

Počet obětí ničivého dvojitého zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 589 a dalších 2 980 lidí utrpělo zranění. Úřadující venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová uvedla, že záchranné složky neúnavně pracují na vyproštění osob, které zůstávají uvězněny pod troskami. 

včera

Peking

Do nejvyššího mrakodrapu v čínském Pekingu narazilo letadlo

V čínském hlavním městě narazilo v pátek odpoledne malé letadlo do nejvyšší budovy v Pekingu, mrakodrapu Citic Tower, který je známý také pod názvem Čína Zun. Incident v jedné z nejstřeženějších metropolí světa vyvolal paniku v centrální obchodní čtvrti, kde z výšky desítek pater začaly na ulice plné automobilů padat kusy trosek a částí letadla.

včera

Velká Británie

Zavřené školy, stovky mrtvých, výpadky proudu. Počasí dál sužuje západ Evropy

Ve Velké Británii bylo nalezeno tělo dospívajícího chlapce, který ve čtvrtek vstoupil do jezera Meynell Lake v hrabství Leicestershire a utopil se. Policie potvrdila, že tělo mladíka z vody vytáhli specialisté, přičemž událost se stala během dne, který se s teplotou 36,7 stupně Celsia zaznamenanou v Somersetu stal předběžně nejteplejším červnovým dnem v historii země.

včera

Letní počasí, ilustrační foto

Počasí, jaké Česko nepamatuje. Meteorologové vydali návod, jak zvládnout nadcházející víkend

Český hydrometeorologický ústav vydal naléhavé varování před nadcházejícími extrémními víkendovými teplotami, které mohou dosahovat až 40 °C. Takto vysoké hodnoty představují zdravotní riziko pro celou populaci, přičemž nejzranitelnější skupiny, jako jsou starší a nemocní lidé, malé děti a těhotné ženy, by se měly pobytu na slunci a ve vysokých teplotách zcela vyhnout.

včera

včera

včera

Francie, Paříž, ilustrační foto

Extrémní počasí dál sužuje Evropu. Francie zakazuje alkohol, Británie hlásí rekordní výjezdy sanitek

Pařížské úřady se rozhodly zakázat konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích, a to s platností od pátečního poledne. Opatření má pomoci zmírnit zdravotní komplikace obyvatel, které souvisejí se současnou vlnou veder sužující Francii i velkou část Evropy. Pití alkoholických nápojů pod přímým sluncem má totiž podle něj na lidský organismus devastující účinky.

včera

Jižní Korea plánuje vycvičit půl milionu „dronových válečníků“

Jižní Korea plánuje vycvičit půl milionu svých vojáků na operátory bezpilotních letounů v rámci zásadní reorganizace své obranné strategie. Jihokorejský ministr obrany Ahn Gyu-back oznámil, že bezpilotní technologie se staly klíčovým faktorem měnícím podobu moderního bojiště, a každý voják by měl být schopen ovládat drony stejně samozřejmě jako svou sekundární osobní zbraň.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy