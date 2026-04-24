Předpovědím počasí momentálně dominuje změna, která se očekává uprostřed nadcházejícího dubnového víkendu. Zařídí ji studená fronta. Experti upozorňují, že pocitově bude v neděli ještě chladněji, než má ukazovat teploměr.
Počasí v Česku bude v nejbližších dnech ovlivňovat tlaková výše nad severozápadní Evropou. Změna nastane uprostřed víkendu. V noci na neděli totiž přejde přes naše území od severu slabá studená fronta.
Dnes i v sobotu se převážně očekává slunečné počasí. "V neděli bude taky slunečno, ale přechodně bude oblačnosti o něco víc. Srážek ale bude málo, a to v podobě přeháněk a jen na severovýchodě a severu území. Nad 700 m půjde o přeháňky sněhové," uvedli meteorologové na sociální síti X.
"Minimální teploty budou nejčastěji od 7 do 2 °C, ale při slabém větru může teplota klesnout až k nule, v přízemní vrstvě tak může mrznout. Páteční maxima budou od 15 do 20 °C, na severu Čech kolem 13 °C, sobotní od 16 do 21 °C, ale na jižní Moravě by se teplota mohla dostat až ke 23 °C," vyplývá z předpovědi.
Za studenou frontou se v neděli ochladí, nejvyšší teploty zůstanou v rozmezí od 10 do 15 °C. "Pocitově však bude v neděli docela chladno, protože kromě západu území bude foukat mírný severozápadní až severní vítr 3 až 7 m/s," upozornili experti.
Počasí se změní. Zapříčiní to studená fronta, uvedli meteorologové
včera
Počasí se začne oteplovat, v neděli se ale teploty propadnou
22. dubna 2026 21:15
Zdroj: Libor Novák