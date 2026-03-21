Počasí slibuje zajímavou situaci. Do Česka by ještě mohla nakouknout zima

Jan Hrabě

Jan Hrabě

21. března 2026 7:00

Silnice v zimě, ilustrační fotografie.
Silnice v zimě, ilustrační fotografie. Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

V Česku se zhruba za týden dočkáme zajímavé meteorologické situace, avizují meteorologové. Očekává se ochlazení, které zvýší pravděpodobnost sněžení na horách a přechodně i ve středních polohách. Upozornil na to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

Meteorologové ve čtvrtek očekávají od severozápadu ochlazení. Modely naznačují, že se ve střední Evropě bude udržovat frontální a teplotní rozhraní, na kterém by se mohla prohloubit tlaková níže, což se v takových situacích děje poměrně často.

"Tato níže může následně postoupit od jihu do oblasti střední Evropy a přinést srážky, které s ohledem na chladný vzduch budou případně sněhové, a to nejen na horách, ale možná i ve středních polohách," uvedli experti na sociální síti X. 

Vzápětí zdůraznili, že je aktuálně nemožné přesně stanovit, kde, kdy a kolik sněhu spadne. Může se také stát, že ve všech polohách půjde o déšť. Nejistota v předpovědi je momentálně velmi vysoká. 

"Pokud si ale někdo z vás na konec příštího týdne a víkend plánuje cesty – hlavně do hor, sledujte aktualizace předpovědí, abyste nakonec nebyli překvapeni," vzkázali meteorologové.

včera

Dubnové počasí. Teploty budou stoupat, naznačuje předpověď

Související

Více souvisejících

Počasí sníh ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 34 minutami

před 1 hodinou

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy