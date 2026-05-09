Počasí: Teploty se o víkendu vrátí na téměř letní úroveň

Druhý květnový víkend slibuje příjemné jarní počasí, které bude přát výletům i venkovním aktivitám. Meteorologové předpovídají postupné oteplování a úbytek srážek, přičemž v neděli by rtuť teploměru mohla na vybraných místech pokořit i hranici letních pětadvaceti stupňů.
Sobota se ponese ve znamení polojasné až oblačné oblohy. Ráno se mohou lokálně objevit mlhy, ale na mnoha místech bude zpočátku dne i skoro jasno. Během odpoledne se sice mohou ojediněle vyskytnout přeháňky, a to zejména v horských oblastech, ale k večeru začne oblačnosti ubývat až do úplného vyjasnění.
Teploty se v sobotu budou pohybovat v rozmezí 15 až 20 °C, na jihu území může být ještě tepleji, a to až 22 °C. Na horách v tisíci metrech se očekává teplota kolem 11 °C, Šumava však může hlásit až 15 °C. Vát bude jen slabý severní nebo severovýchodní vítr.
Neděle odstartuje velmi slunečně s jasnou či skoro jasnou oblohou. Ranní hodiny však budou poměrně chladné s nejnižšími teplotami mezi 8 a 3 °C. V údolích mohou teploty klesnout až k 1 °C, což s sebou přinese lokální přízemní mrazíky.
Během nedělního dne začne od jihozápadu oblačnosti přibývat. Večer se mohou ojediněle objevit přeháňky, které zasáhnou především západní Čechy. Denní maxima však budou velmi příjemná a vyšplhají se na 19 až 24 °C. Na jižní Moravě meteorologové očekávají až 26 °C, což jsou již hodnoty odpovídající letnímu dni.
Vítr bude v neděli vát převážně východní až jihovýchodní. Zatímco na většině území zůstane slabý, na jihu Čech a Moravy může místy zesílit na mírný. Celkově víkend nabídne minimum srážek a ideální podmínky pro pobyt v přírodě, pokud se připravíte na chladnější nedělní ráno.
Související
Počasí do konce týdne. Meteorologové odtajnili předpověď na prodloužený víkend
Meteorologové opět nevylučují výskyt bouřek. Tentokrát hrozí i na východě
Aktuálně se děje
před 44 minutami
Na vině je počasí. Hantavirus se kvůli klimatickým změnám šíří rychleji než v minulosti
před 2 hodinami
Počasí: Teploty se o víkendu vrátí na téměř letní úroveň
včera
Trump vyhlásil třídenní příměří mezi Ruskem a Ukrajinou
včera
Provoz na letišti v Praze narušil dron. Policie majitele zadržela
včera
Historický krok: Pentagon zveřejnil první sérii utajovaných dokumentů o UFO
včera
Rubio: Írán by se měl ještě dnes vyjádřit k mírovému návrhu USA
včera
Klid před bouří. Válka v Íránu zatím cenami v obchodech nezahýbala, experti řekli, kdy se to změní
včera
Místo omluvy naštvání. Nejsem jeho podřízený, komentuje Babiš pozdní příchod za Pavlem
včera
Je třeba se obávat hantaviru? Ročně se jím nakazí 100 tisíc lidí, současný kmen je ale extrémně vzácný
včera
OBRAZEM: Česko si připomíná konec války. Pavel varoval na Vítkově před rezignací
včera
Lékař se těšil na vysněnou dovolenou. Teď na MV Hondius léčí nakažené hantavirem
včera
Babiš dorazil na schůzku s Pavlem pozdě. Prezident na summit NATO pojede v každém případě
včera
USA a Írán se střetly v Hormuzském průlivu, Příměří podle Trumpa stále platí
včera
Počasí do konce týdne. Meteorologové odtajnili předpověď na prodloužený víkend
7. května 2026 22:01
Metro čeká výluka o prodlouženém víkendu. Nahradí ho autobusy i tramvaje
7. května 2026 21:22
Zlomový moment po vítězství nad nemocí. Princezna Kate se chystá do Itálie
7. května 2026 20:41
Čeští hokejisté přišli o trénink před Švédskými hokejovými hrami. Kvůli díře v ledu
7. května 2026 20:18
Obchody se musí řídit zákonem. V pátek do center a supermarketů nechoďte
7. května 2026 19:37
Trump lituje úmrtí zakladatele CNN Turnera. Byl to přítel, svěřil se prezident
7. května 2026 18:55
Rozloučení s hitmakerem Oskarem Petrem proběhne v úterý, oznámila rodina
Českou hudební scénou v minulém týdnu otřásla jedna smutná zpráva. Ve věku 73 let zemřel Oskar Petr, někdejší člen skupiny Marsyas a autor nesmrtelných hitů kapely Lucie či Davida Kollera. Kolegové a kamarádi se s ním podle nejnovějších informací rozloučí příští týden.
Zdroj: Jan Hrabě