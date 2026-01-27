Počasí: V Česku napadne nový sníh, pak se vrátí mrazy

Počasí v České republice bude v nadcházejících dnech pod vlivem oblačné až zatažené oblohy s postupným příchodem srážek, které budou ve vyšších polohách sněhové.
Během úterý meteorologové očekávají převážně oblačno až zataženo, přičemž na jihu území se může přechodně objevit i polojasná obloha. Na severu Čech se místy vyskytnou sněhové přeháňky a ranní i večerní mlhy doplní klidný nebo jen slabý jihozápadní vítr.
Teploty se v úterý budou pohybovat nejčastěji mezi 2 až 6 °C, ovšem na západě a severu Čech zůstanou kolem bodu mrazu. Na horách v polohách kolem 1000 metrů meteorologové předpovídají teploty kolem -2 °C, s výjimkou Šumavy, kde může být až +3 °C. Rozptylové podmínky budou zpočátku dobré, ale během dne se změní na mírně nepříznivé.
Středa přinese pokračující zataženou oblohu a lokální mlhy, které mohou být ráno i mrznoucí. Večer se od jihu začne objevovat déšť, který v polohách nad 500 metrů přejde ve sněžení. Noční teploty klesnou na +1 až -3 °C, na západě a severu Čech až k -5 °C, zatímco denní maxima vystoupají na 1 až 5 °C.
Čtvrtek bude ve znamení sněžení na většině území, pouze v polohách pod 400 metrů se očekává déšť se sněhem nebo déšť. Na severovýchodě země hrozí také srážky mrznoucí, které mohou komplikovat dopravu. Napadnout může až 10 centimetrů nového sněhu, přičemž denní teploty se udrží v rozmezí od -1 do +4 °C.
V pátek bude nadále oblačno až zataženo s občasnými sněhovými přeháňkami, na jihovýchodě v nejnižších polohách i smíšenými. Ranní mlhy mohou být opět mrznoucí a rtuť teploměru se v noci propadne až k -5 °C. Podobný ráz počasí s ojedinělým sněžením, zejména na horách, vydrží i během soboty, kdy se na severovýchodě denní teploty nevyšplhají nad -2 °C.
Výhled od neděle do začátku příštího týdne naznačuje částečné ubývání oblačnosti na oblačno až polojasno. Postupně se však začnou tvořit mrznoucí mlhy nebo nízká oblačnost, která udrží denní teploty kolem nuly. Noční mrazy v tomto období zesílí, přičemž na severovýchodě země mohou teploty klesat až k -8 °C.
Nejmrazivější bouře posledních let si ve Spojených státech vyžádala nejméně sedm lidských životů. Extrémní počasí provází masivní výpadky elektřiny, které zasáhly přes 800 000 domácností. Úřady hlásí oběti v Louisianě, Texasu, Tennessee i Kansasu, přičemž nejčastější příčinou úmrtí bylo podchlazením. Situaci komplikuje fakt, že v mnoha jižních státech jsou teploty až o dvacet stupňů pod obvyklým průměrem.
