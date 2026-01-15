Počasí v Česku změní ráz. Meteorologové prozradili podrobnosti

Nevyzpytatelné je počasí v Česku během posledních dní. Po sněhové nadílce následovala epizoda, kdy opakovaně hrozil výskyt nebezpečné ledovky. Další změnu přinese druhá polovina tohoto týdne. Meteorologové očekávají inverzi.
Už ve čtvrtek ráno bylo většinou zataženo, podle meteorologů tak mělo být po většinu dne. Předpověď na dnešek také slibovala místy slabý déšť. Experti varovali, že na Moravě se může jednat o mrznoucí srážky, které přispějí k tvorbě slabé ledovky.
Zataženo a mlhavo má být i v pátek, jen na horách se očekává polojasno až jasno. "Hlavně na Českomoravské vrchovině se může místy začít vytvářet námraza díky zesilujícímu jihovýchodnímu větru a přetrvávajícím nízkým teplotám," upozornil hydrometeorologický ústav na sociálních sítích.
Meteorologové se zmínili i o nástupu inverzního počasí. Například na západě Čech se s ním počítá od dnešního večera až do konce týdne. Není však vyloučeno, že tento ráz počasí vydrží i na začátku příštího týdne.
Pokud se naplní očekávání, vrcholky hor se s výjimkou úplně nejvyšších poloh během nadcházejícího víkendu skryjí do inverze, zatímco v níže položených oblastech se lidé při pohledu na oblohu dočkají šedých mas nízké oblačnosti.
"Od vyšších poloh a na horách může mrznout i po celý den - tam kde budou těsně pod inverzí mrznoucí mlhy. V nižších polohách budou odpolední maxima většinou jen lehce nad nulou," dodali meteorologové s tím, že místy se může vyskytnout mrholení, které bude i mrznoucí.
