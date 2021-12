Bílé Vánoce nebudou. Počasí se naopak oteplí, naměříme až 10 stupňů

Pro oblast kolem Jeseníků platí do pátečního večera výstraha před silným větrem. Ráno se také ještě může tvořit ledovka, a to zejména v severovýchodních Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Zaprší i na Boží hod a na Štěpána, na řadě míst přejde déšť opět do sněžení. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí a vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Ráno na ledu, večer na blátě. Veškeré předpoklady potvrzují, že ani letos se bílých Vánoc s výjimkou hor nedočkáme," uvedli meteorologové. Platí výstraha před ledovkou do 10:00, a to pro Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj.

Foukat bude na Štědrý den nejvíce v oblasti Jeseníků, meteorologové tam očekávají silný vítr s nárazy nad 65 kilometrů v hodině. Výstraha platí v Olomouckém kraji pro okolí Jeseníku a Šumperku a v Moravskoslezském kraji pro regiony Bruntál, Krnov, Opava, Rýmařov a Vítkov.

Kombinace vysokých teplot, dešťových srážek a teplého větru bude podle meteorologů příčinou výrazné oblevy i na horách. Sníh bude odtávat nejrychleji na Šumavě. "I přes výrazný úbytek sněhu, předpokládáme, že se udrží. Severní hory budou oblevou postiženy také, ale v menším měřítku. Večer v nejvyšších polohách bude dokonce sněžit," uvedl ČHMÚ.

Severní hory a nejvyšší polohy Šumavy tak letos podle meteorologů zůstanou jedinými místy, kde budou moci lidé prožít kouzlo bílého Štědrého večera.

Občasný déšť očekávají meteorologové i o víkendu. Na Boží hod se ale od severu bude zase přechodně ochlazovat a déšť bude přecházet na řadě míst do sněžení. Změny počasí tak budou v příštích dnech připomínat jízdu na horské dráze, uzavřeli meteorologové.