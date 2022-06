Jihomoravským krajem se možná prohnalo tornádo. Poškodilo několik ulic

V Lanžhotě bouře poškodila několik ulic, podle starosty Ladislava Straky je poškozená celá čtvrť. Hasiči měli na Břeclavsku v pondělí večer 42 výjezdů v souvislosti s počasím.

Lidé na Břeclavsku natočili v pondělí večer větrný vír. "Máme videa od lidí i informace od kolegů amatérů. Je možné, že to mohlo být slabší tornádo. Jedeme se podívat na místo na škody, které to způsobilo, abychom měli objektivní informace. Stejné škody ale může způsobit i situace, kdy to nebude tornádo. Potenciál tam ale je," řekl Münster.

Starosta Lanžhota dnes ČTK řekl, že vír vypadal jako malé tornádo nebo tromba. Lidé podle něj měli strach s ohledem na to, že za deset dní uplyne rok od chvíle, kdy se Břeclavskem a Hodonínskem prohnalo ničivé tornádo. Tehdy zemřelo šest lidí včetně malého dítěte a z 1200 zasažených domů muselo asi 200 k zemi.