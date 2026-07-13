Počasí v novém týdnu nebude jen o tropech. Hrozí i bouřky

Jan Hrabě

Jan Hrabě

13. července 2026 7:00

Letní počasí, ilustrační fotografie.
Letní počasí, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Počasí v Česku se oteplovalo už v závěru uplynulého týdne a tento trend bude pokračovat i v tomto týdnu. Maximální teploty budou opět dosahovat tropických hodnot, očekávají se ale i bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Podle meteorologů máme v příštím týdnu opět počítat s nadprůměrným teplem. "Kromě severovýchodu budou odpolední teploty vystupovat nad letních 25 °C na většině míst, v nejteplejších oblastech, jako jsou jižní Morava a Polabí, i nad tropických 30 °C," uvedl hydrometeorologický ústav na facebooku. 

Úterý a středa nabídnou nejvíce přeháněk, bouřek a oblačnosti. Srážky se vyskytnou hlavně odpoledne. "Jak silné budou bouřky, upřesníme na začátku týdne během pondělí nebo úterý a případně před nimi budeme varovat. Dešťová zálivka bude jen velmi lokální a situace se suchem se nezlepší," podotkli experti.

"Vítr bude foukat slabě nebo mírně a zesílí jen v přeháňkách a bouřkách," dodali meteorologové v předpovědi. 

Aktualizováno včera

Předpovědi budou jiné, upozornil ČHMÚ. Změna vychází z připomínek občanů

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Zdroj: David Holub

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