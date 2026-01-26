Počasí v USA zabíjí. Masivní sněhová bouře za sebou nechává mrtvé i statisíce domácností bez proudu

Nejmrazivější bouře posledních let si ve Spojených státech vyžádala nejméně sedm lidských životů. Extrémní počasí provází masivní výpadky elektřiny, které zasáhly přes 800 000 domácností. Úřady hlásí oběti v Louisianě, Texasu, Tennessee i Kansasu, přičemž nejčastější příčinou úmrtí bylo podchlazením. Situaci komplikuje fakt, že v mnoha jižních státech jsou teploty až o dvacet stupňů pod obvyklým průměrem.
Život ohrožující podmínky se táhnou od Texasu až po Novou Anglii a ovlivňují přes 180 milionů obyvatel. Meteorologové varují, že kombinace sněhu a ledovky hned tak nezmizí, což výrazně zpomaluje záchranné práce a opravy elektrického vedení.
Kvůli přívalu sněhu a mrazu bylo zrušeno více než 11 000 letů a mnoho silnic zůstává nesjízdných. Guvernérka státu New York Kathy Hochul označila situaci za „arktické obléhání“, které přineslo nejbrutálnější mrazy za dlouhou dobu.
Hlavním nebezpečím zůstává mrznoucí déšť, který vytváří na površích nebezpečnou vrstvu ledu. V Kentucky a Virginii kvůli tomu došlo ke stovkám dopravních nehod a led pod svou vahou láme stromy i stožáry elektrického napětí.
Washington D.C. zažívá nejsilnější sněžení za poslední dekádu, kvůli čemuž musel i americký Senát zrušit své plánované hlasování. Podle odborníků za tímto extrémním výkyvem stojí polární vortex, který se posunul neobvykle hluboko na jih.
Tento mrazivý vzduch z Arktidy se v jižních státech střetává s mírnějším prouděním, což vytváří silné bouřkové fronty. Nouzový stav vyhlásila již téměř polovina amerických států a školy napříč zemí ruší pondělní vyučování.
Komplikace se nevyhnuly ani Kanadě, kde provincie Ontario očekává až 30 centimetrů nového sněhu. Předpovědi naznačují, že nebezpečně nízké teploty budou v zasažených oblastech přetrvávat až do začátku února.
USA (Spojené státy americké) , Počasí , sníh
Česko má sice značnou část posledního ryze lednového víkendu ještě před sebou, ale lidé už se mohou zajímat i o to, jak bude za týden. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) by mělo panovat relativně teplé zimní počasí.
Zdroj: Jan Hrabě