Počasí ve čtvrtek nabídne další bouřky. Meteorologové očekávají silný vítr

Jan Hrabě

Jan Hrabě

20. srpna 2026 7:00

Bouřka, ilustrační fotografie.
Bouřka, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Česko už v noci na čtvrtek měla zasáhnout první vlna očekávaných bouřek. Další bouřky mají udeřit dnes odpoledne a večer. Podle meteorologů budou největší nebezpečí představovat nárazy větru.

Čtvrteční odpolední a večerní bouřky označili meteorologové za potenciálně nebezpečnější situaci. Na frontálním rozhraní se v závětří Alp prohloubí tlaková níže, na které se očekává vývoj rozsáhlejšího bouřkového systému se silnými až velmi silnými nárazy větru.

"Systém by měl postupovat východním směrem z Alp nížinou Dunaje a mohl by následně zasáhnout okrajem i oblast jihu Vysočiny, jižní nebo i jihovýchodní Moravy. To hlavní se patrně bude odehrávat spíše mírně jižněji v oblasti Vídně a následně na jihozápadě Slovenska, kde lze očekávat nárazy i kolem 90 km/h, na našem území spíše slabší," uvedli meteorologové. 

Podle meteorologů se situace ještě může upřesňovat dopoledne, až bude jasnější, kudy případný systém půjde a v jaké intenzitě může zasáhnout i území České republiky.

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