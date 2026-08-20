Počasí ve čtvrtek nabídne další bouřky. Meteorologové očekávají silný vítr

Česko už v noci na čtvrtek měla zasáhnout první vlna očekávaných bouřek. Další bouřky mají udeřit dnes odpoledne a večer. Podle meteorologů budou největší nebezpečí představovat nárazy větru.
Čtvrteční odpolední a večerní bouřky označili meteorologové za potenciálně nebezpečnější situaci. Na frontálním rozhraní se v závětří Alp prohloubí tlaková níže, na které se očekává vývoj rozsáhlejšího bouřkového systému se silnými až velmi silnými nárazy větru.
"Systém by měl postupovat východním směrem z Alp nížinou Dunaje a mohl by následně zasáhnout okrajem i oblast jihu Vysočiny, jižní nebo i jihovýchodní Moravy. To hlavní se patrně bude odehrávat spíše mírně jižněji v oblasti Vídně a následně na jihozápadě Slovenska, kde lze očekávat nárazy i kolem 90 km/h, na našem území spíše slabší," uvedli meteorologové.
Podle meteorologů se situace ještě může upřesňovat dopoledne, až bude jasnější, kudy případný systém půjde a v jaké intenzitě může zasáhnout i území České republiky.
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Zdroj: Jan Hrabě