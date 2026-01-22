Počasí: Zima si nevezme pauzu ani o víkendu, v noci teploty spadnou až na -8 stupňů

Nadcházející víkend přinese do České republiky typické zimní počasí s převahou velké oblačnosti a rizikem nebezpečných jevů na silnicích. Podle aktuální předpovědi nás v sobotu i v neděli čeká zatažená až oblačná obloha, přičemž polojasné chvíle se objeví spíše ojediněle. Řidiči by si měli dát pozor zejména na mrznoucí mlhy a výjimečné mrznoucí srážky, které se mohou vyskytnout napříč celým územím.
Sobotní den začne s nejnižšími nočními teplotami mezi 0 až -5 °C, přičemž v západní polovině Čech může rtuť teploměru klesnout až k -8 °C. Během dne se teploty vyšplhají na -1 až +4 °C, ale na západě Čech zůstane chladněji kolem -3 °C. Večer se na Moravě a ve Slezsku očekává místy sněžení nebo déšť se sněhem, přičemž hrozí i nebezpečná ledovka.
V neděli bude oblačnosti nadále hodně, v Čechách se však zpočátku může ukázat polojasná obloha. Během odpoledne a večera začne od jihu přibývat srážek, které budou většinou sněhové nebo smíšené. Na Moravě a ve Slezsku v polohách pod 700 metrů očekáváme déšť, který může být výjimečně také mrznoucí, což opět zvýší riziko komplikací v dopravě.
Nedělní teploty se budou pohybovat v rozmezí -2 až +3 °C, ale jihovýchod a východ území pocítí mírné oteplení s maximy kolem +5 °C. V noci na neděli teploty klesnou na 0 až -5 °C, při vyjasnění v Čechách až k mrazivým -8 °C. Oproti sobotnímu slabému větru v neděli mírně zesílí severovýchodní proudění na rychlost 2 až 6 m/s.
Z hlediska sněhové pokrývky bude víkend spíše skoupý, i když neděle přinese o něco více srážek než sobota. Zatímco v sobotu napadnou maximálně 2 cm nového sněhu, v neděli může zejména v jižní polovině území přibýt až 6 cm bílé pokrývky. Celkové množství srážek se v neděli odhaduje až na 8 mm, což v kombinaci s teplotami kolem nuly vytvoří rozbředlou vrstvu na cestách.
Související
Výhled počasí na příští týden. Zima se otěží nepustí
Počasí a sníh. Meteorologové vysvětlili, co se změnilo v posledních dnech
Aktuálně se děje
před 30 minutami
Putin přijal pozvání do nově vznikající Rady míru, oznámil Trump
před 1 hodinou
Počasí: Zima si nevezme pauzu ani o víkendu, v noci teploty spadnou až na -8 stupňů
včera
Dosáhli jsme rámcové dohody o Grónsku, bude navždy, prohlásil Trump a zrušil cla
včera
Může americký Kongres zabránit Trumpovi v převzetí Grónska? Má k tomu hned několik nástrojů
včera
Trump prohlásil, že se dnes setká v Davosu se Zelenským. Ten tam ale vůbec není, potkat se tak mají zítra
včera
Grónsko není Island, Spojeným státům nikdy nepatřilo. Trumpův projev byl plný chyb a hoaxů
včera
Trump navrhuje, aby jeho Rada míru nahradila OSN. Jmenoval se neodvolatelným předsedou
včera
Válka na Ukrajině se USA netýká, dal najevo Trump. Nemáme s ní nic společného, co z ní USA získaly, zeptal se
včera
Chceme okamžité jednání o koupi „kusu ledu“. Odmítněte a budeme si to pamatovat, řekl Trump v Davosu
včera
Trump v Davosu: Evropa se neubírá správným směrem. Ničí ji migrace a lídři nedělají nic, aby úpadek zastavili
včera
USA dávají najevo, že jsou ochotny jednat tvrdě. Zásah v Latinské Americe ale může povzbudit Čínu a Rusko, říká Řepa
včera
Češi více investují do bezpečnosti a estetiky bydlení. Moderní vchodové dveře do domu jsou toho důkazem
včera
Evropa by měla být Trumpovi vděčná, prohlásil v Davosu Rutte
včera
Nejprestižnější skupina v historii, říká Trump o Radě míru. Kdo do ní už vstoupil?
včera
Evropská unie pozastavila schvalování klíčové obchodní dohody s USA. Británie hrozí Trumpovi odvetnými cly
včera
Doba lichocení Trumpovi definitivně skončila. Evropa musí odpovědět silou, vyzval bývalý šéf NATO
včera
Do Davosu dorazil nečekaný dopis. Stovky milionářů a miliardářů požadují vyšší zdanění superbohatých
včera
Bessent dorazil do Davosu. Seďte a čekejte na Trumpa, vmetl evropským lídrům
včera
Může Trump skutečně získat Grónsko? Cesta k akvizici je mnohem složitější, než se zdá, ve hře jsou i jiné možnosti
včera
Letadlo s Trumpem mířící do Davosu se kvůli poruše muselo vrátit
Donald Trump vyráží na Světové ekonomické fórum do Davosu, kde hodlá s předními světovými lídry řešit svou kontroverzní vizi ohledně Grónska. Prezident Spojených států prohlásil, že má v plánu celou řadu schůzek zaměřených právě na toto území. Jeho cesta však nezačala úplně hladce, protože start provázely nečekané technické komplikace.
Zdroj: Libor Novák