Blížící se prodloužený víkend slibuje postupné loučení s deštěm a velmi příjemné, místy až letní teploty. Zatímco pátek bude ještě ve znamení doznívajících srážek, v dalších dnech se rtuť teploměru vyšplhá až k hranici 28 °C.
V pátek nás čeká postupné ubývání oblačnosti i deště. Dopoledne bude sice ještě převážně zataženo s lokálními přeháňkami, ale během odpoledne a večera se začne obloha čistit a na mnoha místech se ukáže slunce. Noční teploty klesnou na 10 až 5 °C, přes den se pak dočkáme 16 až 20 °C. Nejtepleji bude na jižní Moravě, kde teploty vystoupají až k 23 °C. Foukat bude jen slabý vítr.
Sobota přinese převážně polojasnou oblohu. Odpoledne se sice může přechodně vytvořit zvětšená oblačnost, ze které se ojediněle vyvinou přeháňky nebo bouřky, ale nepůjde o nic plošného. Noc bude mírně teplejší s teplotami mezi 11 a 6 °C. Denní maxima se pak budou pohybovat v příjemném rozmezí 19 až 24 °C při slabém východním větru.
V neděli nastane další oteplování. Obloha bude střídavě oblačná až polojasná, přičemž přeháňky a bouřky se budou objevovat jen výjimečně. Noční teploty se udrží v rozmezí 14 až 9 °C. Odpolední maxima nás však potěší letními hodnotami mezi 23 a 28 °C.
Související
Předčasné letní počasí definitivně ukončilo zimu v Česku
Počasí se po víkendu změní, i když ne hned. Dorazí i kýžené srážky
Aktuálně se děje
před 5 minutami
Hasiči dostali požár v Českém Švýcarsku pod kontrolu. Zásah pokračuje
před 1 hodinou
Předpověď počasí: Co přinese další prodloužený víkend?
včera
Do davu lidí v německém Lipsku vjelo auto. Na místě byli mrtví a zranění
včera
Moskva je před oslavami Dne vítězství každou noc pod ukrajinským útokem
včera
Kdo otrávil dětskou výživu? Podezřelým je rodák ze Slovenska, mohlo jít o osobní mstu
včera
CNN: Putin čelí rostoucí paranoie. Chorobně se bojí atentátu
včera
Tři mrtví, další mohou následovat. Co jsou hantaviry, které ohrožují cestující na výletní lodi?
včera
Carney: Evropa se nepodrobí brutálnímu světu, stane se základnou pro obnovu mezinárodního řádu
včera
Nagyová dostala za kauzu Čapí hnízdo podmínku. Selhání justice, opáčil Babiš
včera
Policie obvinila exministra Pavla Blažka v bitcoinové kauze
včera
Vláda schválila obnovení povinného EET. Vrací také školkovné
včera
Trump stupňuje tlak na OSN. Už tak čelí bezprostřednímu finančnímu kolapsu varuje Guterres
včera
Trumpův Projekt Svoboda vyvolává mezi experty řadu otázek. Íránu ale výrazně uškodí
včera
Babiš zpražil Turka: Kdyby měl podobnou rétoriku jako ministr, ve vládě by nezůstal
včera
Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani je v nemocnici v kritickém stavu
včera
Není kam utéct. Na palubě turistické lodi se šíří smrtelný virus
včera
Trump zahájil Projekt Svoboda. Armáda bude vyvádět uvízlá plavidla z Hormuzského průlivu
včera
Předčasné letní počasí definitivně ukončilo zimu v Česku
3. května 2026 21:53
Trump slíbil zrušení cel na whiskey. Zásluhy připsal králi Karlovi
3. května 2026 21:01
Čeká Real Madrid velký fotbalový návrat? Šéf klubu si přeje příchod trenéra Mourinha
Na dveře španělského fotbalu klepe zřejmě jeden z nejznámějších fotbalových trenérů José Mourinho. V zákulisí se totiž hodně hovoří o tom, že samotný prezident slavného španělského velkoklubu Realu Madrid Fiorentino Pérez si přeje, aby se do jeho klubu po třinácti letech vrátil právě známý charismatický Portugalec. A právě on by měl být skutečně pro Péreze tou první volbou. Alespoň s takovou informací přišel španělský sportovní novinář David Ornstein na svém účtu na síti X.
Zdroj: David Holub