Předpověď počasí na příští týden: V noci se do Česka vrátí mrazy

Předpověď počasí pro nadcházející dny naznačuje, že jaro si dá na chvíli pauzu a ke slovu se vrátí zimní charakter počasí, zejména ve vyšších polohách.
Pondělí odstartuje zataženou až oblačnou oblohou, přičemž polojasno si ráno užijí pouze obyvatelé východní poloviny území. Od severozápadu se však postupně na většině míst rozprší, přičemž v polohách nad 600 metrů, a při silnějších srážkách i níže, půjde o sněžení.
Denní teploty v pondělí vystoupají na 4 až 9 °C, zatímco v noci mohou klesnout až ke 3 stupňům pod nulu. Na horách v Čechách může napadnout kolem 10 cm nového sněhu, v nižších polohách nad 600 metrů to bude do 5 cm. Večer by měly srážky i oblačnost od severozápadu začít ubývat a vítr se stočí na severozápadní směr.
Úterní počasí bude mít velmi podobný scénář s proměnlivou, převážně velkou oblačností. Během dne se na většině území objeví přeháňky, které budou nad 600 metrů opět sněhové. Meteorologové nevylučují ani ojedinělý výskyt bouřek. Teploty zůstanou v rozmezí 4 až 9 °C a mírný severozápadní vítr bude k večeru postupně slábnout.
Středa přinese mírné uklidnění situace, i když obloha zůstane většinou oblačná. Přeháňky se budou vyskytovat již jen ojediněle a hranice sněžení se mírně posune na 500 metrů nad mořem. Noční teploty se udrží kolem nuly, ale při vyjasnění mohou spadnout až k -4 °C. Přes den se rtuť teploměru vyšplhá na 5 až 10 °C.
Ve čtvrtek se dočkáme o něco více slunečních paprsků, převládat by mělo oblačno až polojasno. Srážky budou spíše výjimečné a sněhové vločky se objeví až na vrcholcích hor nad 900 metrů. Teploty začnou pozvolna stoupat k příjemnějším 7 až 11 °C. Na Moravě může přechodně foukat mírný severní vítr.
Závěr týdne slibuje výraznější oteplení, které pocítíme zejména během víkendu. Od pátku do neděle očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu s občasnými přeháňkami, které na horách zůstanou sněhové. Denní maxima se však konečně dostanou do jarního pásma mezi 10 až 15 °C. Noc na pátek i na víkend ale bude stále poměrně chladná s minimy mezi 6 až 1 °C, při zmenšené oblačnosti může rtuť klesnout i lehce pod bod mrazu.
Tak zaúřadovalo zimní počasí. Na východě napadly desítky centimetrů sněhu
Je to návrat zimy se vším všudy. Až 30 centimetrů sněhu napadlo na horách na východě území, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Kvůli větru se dokonce tvořily sněhové jazyky a závěje.
Zdroj: Jan Hrabě