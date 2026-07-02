Předpověď počasí na víkend. Léto bude tentokrát příjemné

Blíží se první červencový víkend, který se bude od posledního červnového výrazně lišit. Tropy se tentokrát Česku vyhnou, maximální teploty zůstanou pod hranicí 30 stupňů. Vyplývá to z aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Víkendové dny se od sebe budou lišit. V sobotu bude převážně polojasno nebo jasno, pršet by mělo maximálně na horách. Ráno může být jen 10 stupňů, odpolední maxima následně vystoupají nanejvýše na 26 °C.
Neděle má být jiná. Očekává se oblačno, na většině území se vyskytnou přeháňky nebo déšť. Výjimečně hrozí i bouřky. Teploty budou podobné a z ranního minima v rozmezí od 11 do 16 °C vyšplhají až na 27 °C.
Předpověď na sobotu:
Předpokládáme polojasno až jasno, na severu a severovýchodě území postupně oblačno a na horách ojediněle možnost přeháněk. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 °C. Slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s.
Předpověď na neděli:
Bude převážně oblačno, od severu se pravděpodobně na většině území vyskytnou přeháňky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší noční teploty 16 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 °C. Slabý, během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s.
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Zdroj: Libor Novák