Předpověď počasí na víkend. Léto bude tentokrát příjemné

Jan Hrabě

Jan Hrabě

2. července 2026 7:00

Letní počasí
Letní počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Blíží se první červencový víkend, který se bude od posledního červnového výrazně lišit. Tropy se tentokrát Česku vyhnou, maximální teploty zůstanou pod hranicí 30 stupňů. Vyplývá to z aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Víkendové dny se od sebe budou lišit. V sobotu bude převážně polojasno nebo jasno, pršet by mělo maximálně na horách. Ráno může být jen 10 stupňů, odpolední maxima následně vystoupají nanejvýše na 26 °C.

Neděle má být jiná. Očekává se oblačno, na většině území se vyskytnou přeháňky nebo déšť. Výjimečně hrozí i bouřky. Teploty budou podobné a z ranního minima v rozmezí od 11 do 16 °C vyšplhají až na 27 °C.

Předpověď na sobotu:

Předpokládáme polojasno až jasno, na severu a severovýchodě území postupně oblačno a na horách ojediněle možnost přeháněk. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 °C. Slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s.

Předpověď na neděli:

Bude převážně oblačno, od severu se pravděpodobně na většině území vyskytnou přeháňky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší noční teploty 16 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 °C. Slabý, během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s.

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Zdroj: Libor Novák

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