Předpověď počasí předpokládá změnu, kterou pocítíme. Nastane o víkendu

Jan Hrabě

23. dubna 2026 17:32

Jaro, ilustrační fotografie. Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Jak umí být jarní počasí nevyzpytatelné, to si připomeneme v dalších dnech. Maximální teploty budou nejprve příjemné, mají totiž atakovat dvacítku. Během nadcházejícího víkendu ale nastane výrazné ochlazení. 

V nejbližších dnech se území Česka bude nacházet v okrajovém proudění tlakové výše nad Britskými ostrovy. Už dnes tak odpolední teploty místy vystoupí až na 19 °C, bude polojasno až oblačno. 

Slunečné a teplé počasí se očekává i v pátek a sobotu. Přeháňky se budou vyskytovat jen ojediněle, zejména na severovýchodě území. Během nadcházejícího dubnového víkendu ale nastane změna, potvrdil hydrometeorologický ústav. 

"V noci na neděli přes Česko přejde studená fronta a v dalších dnech bude k nám mezi tlakovou výší nad Britskými ostrovy a tlakovou níží nad severovýchodní Evropou proudit studený vzduch od severu," uvedli meteorologové na síti X. 

"Pro počasí u nás to znamená zvětšená oblačnost, ojediněle s přeháňkami, v horských oblastech sněhovými. Navíc k nám bude od severu proudit chladný vzduch, který opět po víkendu odpolední teploty sníží přechodně i na hodnoty kolem deseti stupňů, ty ranní se můžou dostat i pod nulu," dodali. 

před 11 hodinami

Počasí se začne oteplovat, v neděli se ale teploty propadnou

Související

Jaro na Petříně

Počasí se začne oteplovat, v neděli se ale teploty propadnou

Nadcházející víkend nabídne převážně jasné až polojasné počasí, které v pátek a v sobotu přinese příjemné teploty dosahující až 21 stupňů Celsia. V severních a severovýchodních oblastech se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky, přičemž v horských polohách se v závěru víkendu může objevit i sněžení. Neděle přinese citelnější ochlazení s denními maximy v rozmezí 10 až 15 stupňů a přechodnou oblačností.
Počasí

Výhled počasí do poloviny května. Sucho se má prohlubovat

Teprve sice začala poslední dubnová dekáda, ale meteorologové už mají tušení, jak bude do poloviny května. Úplně skvělé zprávy pro nás nemají, protože teploty nebudou šplhat moc vysoko. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Více souvisejících

Počasí Jaro ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 14 minutami

před 59 minutami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

včera

Energetika

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

včera

Bundeswehr, ilustrační fotografie

Aktualizováno včera

Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Prohlédněte si galerii

včera

včera

včera

včera

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy