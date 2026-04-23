Jak umí být jarní počasí nevyzpytatelné, to si připomeneme v dalších dnech. Maximální teploty budou nejprve příjemné, mají totiž atakovat dvacítku. Během nadcházejícího víkendu ale nastane výrazné ochlazení.
V nejbližších dnech se území Česka bude nacházet v okrajovém proudění tlakové výše nad Britskými ostrovy. Už dnes tak odpolední teploty místy vystoupí až na 19 °C, bude polojasno až oblačno.
Slunečné a teplé počasí se očekává i v pátek a sobotu. Přeháňky se budou vyskytovat jen ojediněle, zejména na severovýchodě území. Během nadcházejícího dubnového víkendu ale nastane změna, potvrdil hydrometeorologický ústav.
"V noci na neděli přes Česko přejde studená fronta a v dalších dnech bude k nám mezi tlakovou výší nad Britskými ostrovy a tlakovou níží nad severovýchodní Evropou proudit studený vzduch od severu," uvedli meteorologové na síti X.
"Pro počasí u nás to znamená zvětšená oblačnost, ojediněle s přeháňkami, v horských oblastech sněhovými. Navíc k nám bude od severu proudit chladný vzduch, který opět po víkendu odpolední teploty sníží přechodně i na hodnoty kolem deseti stupňů, ty ranní se můžou dostat i pod nulu," dodali.
Předpověď počasí předpokládá změnu, kterou pocítíme. Nastane o víkendu
před 3 hodinami
Počasí se začne oteplovat, v neděli se ale teploty propadnou
včera
