Překvapivé počasí v závěru týdne. Meteorologové avizují zajímavou situaci

Česko čeká v noci z neděle na pondělí a během úvodního dne příštího týdne velmi zajímavá situace, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Na některých místech se lidé mohou dočkat sněhové nadílky.
Česko se v závěru týdne ocitne pod vlivem tlakové níže postupující od Jadranu nad naše území. Přinese dešťové i sněhové srážky a velké teplotní rozdíly, avizují meteorologové.
"Západ a jihozápad Čech by měl být s velkou pravděpodobností ve studeném sektoru a zde by mělo během večera/noci na pondělí a patrně i v první polovině pondělí sněžit. Čím více na východ ale půjdeme, tím vyšší budou teploty a srážky budou postupně dešťové, nejen v nižších, ale patrně i vyšších polohách," uvedl hydrometeorologický ústav na síti X.
Meteorologové zdůraznili, že zatím panuje nejistota, kde přesně se bude nacházet hranice sněžení. Nejsou totiž jasné vlastnosti tlakové níže i její načasování.
"Jisté ale je, že tyto situace dokáží překvapit - zejména množstvím srážek, bude tedy zajímavé sledovat další aktualizace modelů, zejména těch s vyšším rozlišením, které budou k dispozici během víkendu. Kdo ví, třeba se západ a jihozápad Čech dočká ještě pěkné sněhové nadílky," dodali meteorologové.
Počasí , Zima , sníh , Déšť , ČHMÚ
Zdroj: Jakub Jurek