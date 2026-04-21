V Česku bylo zdokumentováno první letošní tornádo, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v pondělí. Vyskytlo se na Jičínsku, bylo slabé a nezpůsobilo žádné větší škody.
Tornádo se objevilo v neděli odpoledne na přeháňce na východ od Jičína na Královehradecku. Meteorologové o něm stále shánějí informace. "Pokud máte z oblasti nějaké další fotografie, svědecké výpovědi nebo dokumentaci případných škod, budeme vděčni za informace," uvedli na sociální síti X.
Radar podle nich ukazoval zesílení menší konvektivní buňky, která ani nevykazovala bleskovou aktivitu, těsně za Jičínem v době, kdy se tornádo kolem půl šesté vyskytlo u obcí Studeňany, Úlibice a Radim.
"Podmínky se zdály být lokálně pro vznik tornáda příhodné. Zejména vysoká vlhkost v mezní vrstvě atmosféry do cca 2 km, mírná instabilita a také výraznější proudění v hladině do 1,5 km," sdělili experti. Hydrometeorologický ústav připomněl, že podobně slabá tornáda jsou běžná a vyskytují se v Česku pravidelně každý rok.
"Všeobecně ustálený mýtus, že se tornádo 'spouští' z oblaku a následně dotkne země, není pravdivý. Mechanismus vzniku je totiž jiný. Před zviditelněním nálevky tornáda (vlivem poklesu tlaku) se musí již při zemi nacházet vorticita (vír), která je jen určitými mechanismy postupně zesílena (podobně jako když krasobruslař/ka připaží). Tornádo se tak paradoxně tvoří spíše opačně – od země," dodali meteorologové.
Počasí o víkendu: Čeká nás teplá sobota, v neděli se ochladí
Počasí bude jako na houpačce, naznačuje předpověď na tento týden
před 17 minutami
První letošní tornádo bylo na Jičínsku. Meteorologové shánějí informace
před 1 hodinou
Vystrčil si stěžuje na nůž do zad od Babiše. Na Tchajwan poletí komerčním letem
před 1 hodinou
Alžbětu II. by dnešní svět znepokojoval, naznačil král Karel III.
před 2 hodinami
První detektivka vyšla před 185 lety. Vrahem v ní nebyl člověk
před 2 hodinami
Magyar zastaví vystoupení Maďarska z Mezinárodního trestního soudu. Vyslovil se pro zatčení Netanjahua
před 3 hodinami
Babišova vláda neposkytne letoun Vystrčilovi pro cestu na Tchaj-wan. Poklonkování Číně, tvrdí opozice
před 4 hodinami
Trump razantně odmítl možnost prodloužení příměří s Íránem
před 5 hodinami
Pohonné hmoty v úterý zdraží. Vláda zvýšila strop
před 5 hodinami
EU by mohla schválit 90miliardovou půjčku Ukrajině už ve středu
před 6 hodinami
Magyar měl první telefonický hovor s Ficem. Nadiktoval si podmínky, za jakých může spolupracovat se Slovenskem
před 7 hodinami
Aplikace na ověřování věku stála EU sto milionů. Za dvě minuty byla prolomena
před 8 hodinami
Už nejsou spolehlivý spojenec. Ukrajina definitivně odepsala USA, Zelenskyj zásadně mění rétoriku
před 9 hodinami
EU se raduje. Po odstranění maďarské překážky nic nebrání v masivní půjčce Ukrajině
před 9 hodinami
Kuba tajně jedná s USA. Zmítá se v hluboké krizi
před 10 hodinami
Hnutí Duha poslalo Macinkovi předžalobní výzvu. Pokud se neomluví, jde k soudu
před 11 hodinami
CNN: Příměří s Íránem se zhroutilo kvůli Trumpovi. Jeho chování vadí i lidem kolem něj
před 12 hodinami
Počasí o víkendu: Čeká nás teplá sobota, v neděli se ochladí
včera
Máme důkazy, že prezidentské volby v roce 2020 nebyly legitimní, tvrdí šéf FBI. Podle médií je paranoidní
včera
Příměří s Íránem skončí ve středu. Trump očekává obnovení bojů
včera
Evropa svůj jaderný arzenál nerozšíří ani kvůli Rusku, usnesly se státy NATO
Členské státy NATO znovu vyjádřily svou podporu Smlouvě o nešíření jaderných zbraní (NPT). Aliance tak učinila v reakci na rostoucí tlak, kterému je v současné době kontrola jaderného zbrojení vystavena. Podle diplomatických zdrojů webu Politico schválili velvyslanci všech 32 členských zemí oficiální prohlášení, které potvrzuje závazek k těmto mezinárodním dohodám.
