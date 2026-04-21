První letošní tornádo bylo na Jičínsku. Meteorologové shánějí informace

Jan Hrabě

Jan Hrabě

21. dubna 2026 19:29

Na Jičínsku se vyskytlo první letošní tornádo.
Foto: ČHMÚ

V Česku bylo zdokumentováno první letošní tornádo, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v pondělí. Vyskytlo se na Jičínsku, bylo slabé a nezpůsobilo žádné větší škody. 

Tornádo se objevilo v neděli odpoledne na přeháňce na východ od Jičína na Královehradecku. Meteorologové o něm stále shánějí informace. "Pokud máte z oblasti nějaké další fotografie, svědecké výpovědi nebo dokumentaci případných škod, budeme vděčni za informace," uvedli na sociální síti X. 

Radar podle nich ukazoval zesílení menší konvektivní buňky, která ani nevykazovala bleskovou aktivitu, těsně za Jičínem v době, kdy se tornádo kolem půl šesté vyskytlo u obcí Studeňany, Úlibice a Radim.

"Podmínky se zdály být lokálně pro vznik tornáda příhodné. Zejména vysoká vlhkost v mezní vrstvě atmosféry do cca 2 km, mírná instabilita a také výraznější proudění v hladině do 1,5 km," sdělili experti. Hydrometeorologický ústav připomněl, že podobně slabá tornáda jsou běžná a vyskytují se v Česku pravidelně každý rok. 

"Všeobecně ustálený mýtus, že se tornádo 'spouští' z oblaku a následně dotkne země, není pravdivý. Mechanismus vzniku je totiž jiný. Před zviditelněním nálevky tornáda (vlivem poklesu tlaku) se musí již při zemi nacházet vorticita (vír), která je jen určitými mechanismy postupně zesílena (podobně jako když krasobruslař/ka připaží). Tornádo se tak paradoxně tvoří spíše opačně – od země," dodali meteorologové. 

Jaro v Praze

