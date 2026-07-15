Středeční počasí přinese bouřky do další části Česka, varoval ČHMÚ

I středeční počasí v některých ohledech vyžaduje ostražitost. Meteorologové varovali před silnými bouřkami na jihozápadě Čech. V dalších dnech se zároveň očekává zátěž způsobená vysokými teplotami. V části Moravy nadále hrozí požáry.
"V silných bouřkách, které se dnes odpoledne a večer vyskytnou v jihozápadních Čechách, zejména v oblasti Šumavy, může spadnout kolem 30 mm srážek, vyskytnout se malé kroupy a nárazy větru kolem 20 m/s (70 km/h)," upozornili meteorologové na facebooku.
Kvůli přílivu teplého a vlhkého vzduchu do Česka se ve čtvrtek a v pátek očekává v Polabí, na jižní a střední Moravě a na Ostravsku silná tepelná zátěž. Na jižní a střední Moravě hrozí v pátek i vysoké teploty ovlivňující hospodářství a infrastrukturu.
Lidé by se v těchto oblastech měli držet ve stínu, dodržovat pitný režim se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů a plánovat zvýšenou fyzickou i psychickou zátěž na chladnější části dne. Klimatizace by měly být nastaveny tak, aby nebyl organismus vystaven příliš velkému tepelnému šoku při přechodech ven nebo dovnitř. Rozdíl by neměl činit více než osm stupňů.
"Oblast výstrahy na požáry byla s ohledem na spadlé srážky zmenšena a zůstává v platnosti jen na jihu Moravy," zmínili dále meteorologové.
Doporučuje se v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče či jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a riziku požárů mohou být vydány, a věnovat zvýšenou pozornost při používání zemědělské techniky či v okolí železničních tratí, kde vlivem jisker od kol a brzd může dojít k zapálení porostu.
Související
Počasí: Bouřky se objeví i v dalších dnech, o víkendu dorazí tropy
Extrémní počasí si vyžádalo 14 tisíc mrtvých. Červnová vlna veder patří mezi nejhorší klimatické katastrofy v Evropě
Počasí , Bouřky , Léto , Požáry , ČHMÚ
Aktuálně se děje
před 22 minutami
Rusko by mohlo plánovat cílené údery na kritickou infrastrukturu, varuje Litva
před 45 minutami
Návrat EET dostal zelenou od poslanců. Spustit se má v lednu
před 1 hodinou
Středeční počasí přinese bouřky do další části Česka, varoval ČHMÚ
Aktualizováno před 1 hodinou
Tragická střelba v Praze. Muž zavraždil ženu, pak se pokusil o sebevraždu
před 2 hodinami
Ve Francii se rozjel souboj titánů. Philippe už hází špínu na Le Penovou
před 4 hodinami
Ebola se potvrdila v 2000 případech. WHO se domnívá, že nakažených je mnohem více
před 4 hodinami
Macinka se zastal Turka. Určitě ho nepotopím, vzkázal šéf Motoristů
před 5 hodinami
Zničíme íránské elektrárny a mosty, vyhrožuje Trump
před 6 hodinami
Vážná nehoda autobusů na Kladensku. Na místě jsou zranění, zasahoval vrtulník
před 7 hodinami
Počasí: Bouřky se objeví i v dalších dnech, o víkendu dorazí tropy
včera
Extrémní počasí si vyžádalo 14 tisíc mrtvých. Červnová vlna veder patří mezi nejhorší klimatické katastrofy v Evropě
včera
Turek dočasně rezignoval na post vládního zmocněnce
včera
Bulharsko už nebude součástí Koalice ochotných, prohlásil proruský premiér
včera
Bezohlednost, papalášství, hodnotí Turkovu jízdu poslanci ANO. Podle Babiše by měl rezignovat
včera
Evropa už nemá čas. Vlastními silami se na ruský útok připravit nestihne, varuje šéf německého letectva
včera
Americký soud zatrhnul Trumpovi dvoumiliardový antidiskriminační fond
včera
Kamera odhalila detaily nehody: Turek projel odbočovacím pruhem rovně, pak došlo ke srážce
včera
V bezpečí už nebude žádné místo v Evropě. Zelenskyj nastínil možnosti Putinových raket
včera
Íránské útoky odsoudil Blízký východ i Asie. Čína žádá okamžité otevření Hormuzského průlivu
včera
Rubio zahájil kampaň s cílem rozložit Mezinárodní trestní soud
Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pondělí oznámil zahájení rozsáhlé vládní kampaně, jejímž cílem je diplomaticky izolovat a postupně paralyzovat Mezinárodní trestní soud (ICC). Rubio obvinil instituci sídlící v Haagu z vedení právní války proti Spojeným státům a prohlásil, že Washington ji v případě potřeby rozebere cihlu po cihle.
Zdroj: Libor Novák