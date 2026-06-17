Tropické počasí doputuje do Česka v pátek. Bude dusno, varují experti

Není už žádných pochyb o tom, že Česko v dalším průběhu týdne zasáhne tropické počasí. Meteorologové proto ve středu vydali výstrahu před vysokými teplotami na pátek a sobotu. Maxima mohou přesáhnout 34 °C, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
"V pátek vystoupí teploty na mnoha místech v Čechách a na jižní Moravě nad 31 °C. V sobotu se teploty dostanou nad 31 °C na většině území, na jihu Moravy a lokálně i v severní polovině Čech mohou přesáhnout 34 °C," uvedli meteorologové ve výstraze.
V neděli se sice má horko zmírnit, ale teploty budou nadále dosahovat až 31 °C. "Po celé období budeme vzhledem k velké vlhkosti vzduchu pociťovat dusno," upozornili experti s tím, že výstrahu budou v dalších dnech upřesňovat.
Vysoké teploty představují zátěž na lidský organismus, hrozí přehřátí či dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Lidé by měli omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti či zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.
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Zdroj: Libor Novák