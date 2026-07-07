Tropické počasí si vzalo pauzu. Kdy se vrátí vedra?

Libor Novák

7. července 2026 7:00

Počasí
Počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Českou republiku čeká v následujících dnech proměnlivý charakter počasí, kdy se po přechodném ochlazení uprostřed týdne vrátí slunečné dny a tropické teploty.

V úterý meteorologové očekávají oteplování. Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, avšak během odpoledne a večera začne oblačnosti přibývat až na zataženo. Na severu a severovýchodě území se občas objeví déšť nebo přeháňky, přičemž existuje také malá pravděpodobnost vzniku bouřek. Později v noci se srážky rozšíří do celé severní poloviny země, přičemž celkový úhrn by měl dosáhnout maximálně sedmi milimetrů.

Nejvyšší úterní teploty vystoupají na 26 až 30 stupňů Celsia, pouze na severu a severovýchodě se budou pohybovat kolem 24 stupňů Celsia. Na horách v tisíci metrech nad mořem teploměry ukážou kolem 18 stupňů Celsia, na Šumavě až 22 stupňů Celsia. Vane mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který může v nárazech místy dosahovat rychlosti kolem 15 metrů za sekundu, což je v přepočtu přibližně 55 kilometrů za hodinu. Během večera se bude směr větru měnit na severozápadní. Tlak vzduchu bude mírně klesat, načež k večeru v Čechách zaznamená slabý vzestup. Rozptylové podmínky zůstanou po celý den velmi dobré.

Uprostřed týdne, ve středu, dojde k ustávání srážek a ubývání oblačnosti. V nočních a ranních hodinách bude ještě oblačno až zataženo a zejména v jižní polovině území se vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť. V Beskydech může napršet až deset milimetrů srážek, jinde se předpokládá nanejvýš tři milimetry. Během dopoledne se však počasí od severozápadu začne vyjasňovat na polojasno a srážky ustanou. Nejnižší noční teploty klesnou na 18 až 14 stupňů Celsia, na severu Čech se mohou pohybovat kolem 12 stupňů Celsia. Přes den pak maxima dosáhnou 20 až 25 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu bude k večeru slábnout.

Čtvrtek přinese slunečnější oblohu a srážky se objeví již zcela výjimečně. Meteorologové předpovídají oblačno až polojasno s minimální pravděpodobností slabé přeháňky, přičemž celkový úhrn srážek nepřesáhne jeden milimetr. Večer se začne od západu vyjasňovat. Noční teploty spadnou na 14 až 10 stupňů Celsia, na severovýchodě území může být chladněji, kolem 8 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty se udrží mezi 22 a 26 stupni Celsia, na severu a severovýchodě země se očekává kolem 21 stupňů Celsia. Vítr bude vát slabý, přes den mírný západní až severozápadní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.

V pátek se počasí ustálí na jasné až polojasné obloze a Česko zažije letní den. Noční teploty se budou pohybovat mezi 14 a 10 stupni Celsia, přes den se ale vzduch prohřeje na 25 až 30 stupňů Celsia. Srážky se neočekávají vůbec a vítr bude foukat slabý proměnlivý, během dne mírný ze severních směrů o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.

Podobný ráz počasí přinese také sobota, kdy bude pokračovat jasná až polojasná obloha bez jakýchkoliv srážek. Nejnižší noční teploty vystoupají na 16 až 11 stupňů Celsia, denní maxima se pak vyšplhají na 27 až 31 stupňů Celsia. Vítr si zachová stejný charakter jako v pátek, tedy slabý proměnlivý, přes den mírný severní o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.

V dlouhodobějším výhledu od neděle do úterý meteorologové očekávají převážně jasno až polojasno. Pouze při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou ojediněle objevit přeháňky. Nejnižší noční teploty se budou držet v rozmezí 17 až 12 stupňů Celsia, zatímco nejvyšší denní teploty budou stabilně stoupat k tropickým hodnotám mezi 27 a 32 stupni Celsia.

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