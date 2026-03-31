Velikonoční předpověď. Počasí bude stabilní, oteplí se až na 20 stupňů

Bude teplo, často slunečno. Taková je nejnovější předpověď na Velikonoce, která nepochybně potěší spoustu lidí. Především v Čechách mohou nedělní maxima výjimečně vyšplhat až na 20 stupňů.
Podle meteorologů se v druhé polovině týdne začne oteplovat. Počasí začne být stabilní, bude slunečno. "Rána ale budou ještě chladná a mohou být hlavně ze začátku Velikonoc opět mrazivá. Přes den bude ale výrazně tepleji, v pátek už mohou teploty atakovat až 15 °C, přes den bude relativně slunečno, klidno a šance na srážky malá," uvedl hydrometeorologický ústav.
Nejteplejším dnem bude neděle. "V Čechách by se mohly teploty dostat až ke 20 °C. Na zbytku území bude spíše chladněji, ale i na Moravě a ve Slezsku by mělo být alespoň kolem 15 °C," sdělili experti.
Nejistá je předpověď na Velikonoční pondělí. Přechodně by se mohlo mírně ochladit, hlavě v severních oblastech. Teploty se ale zřejmě udrží nad 10 °C. "Pokud se ochlazení objeví, čekejte i větší šanci na přeháňky. Po Velikonocích by se mohlo začít nadále oteplovat," dodali meteorologové.
Související
Počasí , Jaro , Velikonoce , ČHMÚ
Aktuálně se děje
Zdroj: Libor Novák