Velikonoční předpověď. Počasí bude stabilní, oteplí se až na 20 stupňů

Jan Hrabě

31. března 2026 7:00

Velikonoce Foto: Radek Sycha / INCORP images

Bude teplo, často slunečno. Taková je nejnovější předpověď na Velikonoce, která nepochybně potěší spoustu lidí. Především v Čechách mohou nedělní maxima výjimečně vyšplhat až na 20 stupňů. 

Podle meteorologů se v druhé polovině týdne začne oteplovat. Počasí začne být stabilní, bude slunečno. "Rána ale budou ještě chladná a mohou být hlavně ze začátku Velikonoc opět mrazivá. Přes den bude ale výrazně tepleji, v pátek už mohou teploty atakovat až 15 °C, přes den bude relativně slunečno, klidno a šance na srážky malá," uvedl hydrometeorologický ústav.

Nejteplejším dnem bude neděle. "V Čechách by se mohly teploty dostat až ke 20 °C. Na zbytku území bude spíše chladněji, ale i na Moravě a ve Slezsku by mělo být alespoň kolem 15 °C," sdělili experti.

Nejistá je předpověď na Velikonoční pondělí.  Přechodně by se mohlo mírně ochladit, hlavě v severních oblastech. Teploty se ale zřejmě udrží nad 10 °C. "Pokud se ochlazení objeví, čekejte i větší šanci na přeháňky. Po Velikonocích by se mohlo začít nadále oteplovat," dodali meteorologové.

včera

Související

Více souvisejících

Počasí Jaro Velikonoce ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 39 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy