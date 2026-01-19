Větrné počasí bude v Česku pokračovat až do půlky pracovního týdne. Vyplývá to z aktuálního znění výstrahy na silný vítr, jejíž platnost Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) prodloužil do středečního rána. Vítr bude v nárazech dosahovat rychlosti až 80 kilometrů za hodinu.
"V oblasti Českomoravské vrchoviny a severu Čech bude jihovýchodní vítr dosahovat místy v nárazech 55 až 70 km/h, výjimečně až 80 km/h," uvedli meteorologové na facebooku. "Silný vítr bude pokračovat ve zmíněných oblastech během dnešního a zítřejšího dne a bude částečně slábnout v průběhu středečního rána a dopoledne," dodali.
Při větrném počasí hrozí poškození stromů, lesních porostů, menší škody na budovách, nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi a možné komplikace v dopravě.
Lidem se doporučuje zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky, dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách by se měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.
Související
Počasí: Meteorologové vydali výstrahu, část republiky zasáhne silný vítr
Mrazivé počasí se vrátí do Česka. V noci se připravte na tuhou zimu
Aktuálně se děje
před 24 minutami
"Koupil jsem si glóbus za 15 tisíc, abych viděl, kde je." Babiš se odmítl postavit za Grónsko
před 39 minutami
Střelba v Chřibské měla vztahový motiv. Útočník střílel na policisty, pak si vzal život
před 1 hodinou
Trump pozval Putina do Rady míru, která má dohlížet na Pásmo Gazy
před 1 hodinou
Větrné počasí trvá. Meteorologové prodloužili výstrahu
před 1 hodinou
16 tisíc mrtvých, 300 tisíc zraněných, tisíce lidí přišly o zrak. Írán podle lékařů skutečná čísla obětí demonstrací tají
před 2 hodinami
Letouny Ukrajině neprodáme, oznámil po jednání koalice Okamura
Aktualizováno před 2 hodinami
Střelba na úřadě na Děčínsku. Na místě jsou mrtví a zranění
před 3 hodinami
Trump spojil snahu o získání Grónska s neudělenou Nobelovkou. Už nejsem vázaný mírem, napsal do Norska
před 4 hodinami
15 let po Fukušimě se Japonsko připravuje na restart největší jaderné elektrárny na světě
před 4 hodinami
Okamura: Ministr Zůna prodej armádních L-159 Ukrajině odmítá
před 5 hodinami
Dříve nepředstavitelné, dnes realita. Brusel může poprvé aktivovat obchodní „bazuku“
před 6 hodinami
Trump uvrhl NATO do nejhlubší krize v historii. Riskuje rozpad aliance
Aktualizováno před 6 hodinami
Ve Španělsku se srazily rychlovlaky převážející stovky lidí. Nejméně 39 mrtvých a sto zraněných
před 7 hodinami
Počasí: Meteorologové vydali výstrahu, část republiky zasáhne silný vítr
Aktualizováno včera
Jan Darmovzal je zpět v Česku. Na letišti s ním přistál vládní speciál
včera
Experti nad Trumpovým zájmem o Grónsko kroutí hlavou. Čína a Rusko musí mít obrovskou radost, varuje EU
včera
Letadlo s vězněným Čechem je na cestě domů. V Praze přistane dnes večer
včera
Ukrajinci si do konce války nezatopí? Ruský plán, jak donutit Kyjev ke kapitulaci, znepokojuje experty
včera
Ať si nejprve ověří informace, vzkázal Pavel Macinkovi. Vysvětlil, jak to je s letouny pro Ukrajinu
včera
Zasadí Trump globální ekonomice drtivou ránu? Francie požaduje odvetu, USA se kvůli Grónsku bojí izolace
Evropské mocnosti čelí bezprecedentní diplomatické krizi poté, co americký prezident Donald Trump pohrozil uvalením drastických cel a ekonomickým tlakem na osm evropských zemí. Důvodem je jeho trvající snaha získat pod americkou kontrolu Grónsko. Velká Británie spolu s Francií, Norskem, Švédskem, Finskem, Nizozemskem a Dánskem vydala společné prohlášení, ve kterém varuje, že tento postup riskuje „nebezpečnou sestupnou spirálu“ a zásadním způsobem podkopává transatlantické vztahy.
Zdroj: Libor Novák