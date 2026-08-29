Víkendové počasí. Největší teplo si užije jižní Morava

Příjemné letní počasí nabídne poslední prázdninový víkend, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejvyšší teploty ve volných dnech dosáhnou třicítky.
V sobotu bude polojasno až oblačno. Ojedinělé přeháňky se mohou vyskytnout především na horách. Oblačnosti má opět přibývat k večeru od západu. Nejtepleji bude na jihu Moravy, kde odpolední maxima dosáhnou až 28 stupňů.
Neděle bude ještě teplejší, protože nejvyšší teploty na jihu Moravy vystoupají až na rovných 30 stupňů. Během dne očekávají meteorologové většinou polojasno, odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti objeví ojedinělé přeháňky.
Předpověď na sobotu:
Bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, na východě území v ranních hodinách až zataženo s doznívajícím deštěm. Večer bude na západě Čech přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 25 °C, na jihu Moravy až 28 °C, v 1000 m na horách kolem 16 °C. Mírný západní vítr 2 až 6 m/s, bude večer slábnout.
Předpověď na neděli:
V noci a ráno bude převažovat velká oblačnost a zejména v západní polovině Čech se místy vyskytne slabý déšť. Během dne očekáváme většinou polojasno, odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti objeví ojedinělé přeháňky. Nejnižší noční teploty 17 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 °C, na jižní Moravě až 30 °C. Slabý, během dne přechodně mírný jihozápadní vítr 2 až 6 m/s.
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Zdroj: Jan Hrabě