Výhled počasí do poloviny července. Extrémní teplo časem odezní

Jan Hrabě

Jan Hrabě

23. června 2026 7:00

Letní počasí, ilustrační fotografie.
Letní počasí, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

V Česku právě probíhá extrémně teplotně nadprůměrný týden, vyplývá z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Další týdny už by měly být přece jen chladnější, zároveň se očekává prohlubování sucha. 

Počasí bylo v uplynulých čtyřech týdnech střídavého charakteru, jeden z červnových týdnů byl dokonce teplotně podprůměrný. V nadcházejícím období už by hodnoty do podprůměru spadnout neměly.

"Teplotně očekáváme první týden předpovědi extrémně nadprůměrný, další dva týdny na hranici průměrných a nadprůměrných hodnot. Poslední, čtvrtý týden předpovědi (13.-19.7.) se jeví jako průměrný," uvedli meteorologové v aktuálním výhledu.

Podle předpovědi se očekávají týdenní průměry nejnižších nočních teplot v rozmezí od 12 do 17 stupňů. Průměrná nejvyšší teplota se v tomto týdnu bude pohybovat kolem 31 °C. V dalších třech týdnech klesne na hodnoty kolem 26 °C.  

"Srážkově očekáváme nejbližší dva týdny předpovědi podprůměrné, třetí a čtvrtý týden by se srážkové úhrny měly pohybovat kolem dlouhodobého průměru a budou často bouřkového, tedy lokálního charakteru. S ohledem na předpokládané úhrny srážek a vysoké teploty vzduchu se celkový stav sucha bude prohlubovat," dodali meteorologové. 

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