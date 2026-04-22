Výhled počasí do poloviny května. Sucho se má prohlubovat

Jan Hrabě

Jan Hrabě

22. dubna 2026 7:00

Počasí
Počasí Foto: Lenka Opálková / INCORP images

Teprve sice začala poslední dubnová dekáda, ale meteorologové už mají tušení, jak bude do poloviny května. Úplně skvělé zprávy pro nás nemají, protože teploty nebudou šplhat moc vysoko. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Teploty se v uplynulých čtyřech týdnech pohybovaly v mezích dlouhodobého průměru, týdenní srážkové úhrny byly průměrné až podprůměrné. Nadprůměrných teplot se v nadcházejícím období do 17. května nedočkáme. 

Meteorologové totiž očekávají, že tento a příští týden budou teplotně mírně až silně podprůměrné. Následovat mají dva teplotně průměrné týdny. ​​​​​​​

"Týdenní průměry nejnižších nočních teplot očekáváme v prvních dvou týdnech předpovědi (20.4.-3.5.) kolem +3 °C, ve třetím a čtvrtém týdnu (4.5.-17.5.) kolem 6 °C. Týdenní průměry nejvyšších denních teplot očekáváme v prvních dvou týdnech předpovědi (20.4.-3.5.) kolem 14 °C, ve třetím a čtvrtém týdnu (4.5.-17.5.) kolem 19 °C," uvedl ústav ve výhledu. 

Srážkově má být sledované období do poloviny května průměrné až podprůměrné. "Deficit srážek z uplynulých týdnů a stav sucha se tak budou zvolna prohlubovat," konstatovali meteorologové. 

Výhled počasí do poloviny května. Sucho se má prohlubovat

Teprve sice začala poslední dubnová dekáda, ale meteorologové už mají tušení, jak bude do poloviny května. Úplně skvělé zprávy pro nás nemají, protože teploty nebudou šplhat moc vysoko. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

