Teprve sice začala poslední dubnová dekáda, ale meteorologové už mají tušení, jak bude do poloviny května. Úplně skvělé zprávy pro nás nemají, protože teploty nebudou šplhat moc vysoko. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Teploty se v uplynulých čtyřech týdnech pohybovaly v mezích dlouhodobého průměru, týdenní srážkové úhrny byly průměrné až podprůměrné. Nadprůměrných teplot se v nadcházejícím období do 17. května nedočkáme.
Meteorologové totiž očekávají, že tento a příští týden budou teplotně mírně až silně podprůměrné. Následovat mají dva teplotně průměrné týdny.
"Týdenní průměry nejnižších nočních teplot očekáváme v prvních dvou týdnech předpovědi (20.4.-3.5.) kolem +3 °C, ve třetím a čtvrtém týdnu (4.5.-17.5.) kolem 6 °C. Týdenní průměry nejvyšších denních teplot očekáváme v prvních dvou týdnech předpovědi (20.4.-3.5.) kolem 14 °C, ve třetím a čtvrtém týdnu (4.5.-17.5.) kolem 19 °C," uvedl ústav ve výhledu.
Srážkově má být sledované období do poloviny května průměrné až podprůměrné. "Deficit srážek z uplynulých týdnů a stav sucha se tak budou zvolna prohlubovat," konstatovali meteorologové.
Výhled počasí do poloviny května. Sucho se má prohlubovat
