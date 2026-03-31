Výhled počasí na duben. Meteorologové nastínili, co bude po Velikonocích

Duben klepe na dveře, což dobře vědí meteorologové, kteří připravili výhled na téměř celý následující kalendářní měsíc. Odpolední maxima porostou, vyplývá z předběžné předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Podle aktuálního měsíčního výhledu se v tomto týdnu očekávají teploty na hranici průměrných a podprůměrných hodnot, přestože se v jeho závěru dostaví oteplení, které přetrvá i do následujícího týdne.
"Příští týden (6.4.-12.4.) tak s poměrně velkou pravděpodobností bude nadprůměrný. Třetí a čtvrtý týden předpovědi (13.4.-26.4.) budou pravděpodobně průměrné," konstatovali meteorologové.
"Týdenní průměry nejnižších nočních teplot budou postupně stoupat z teplot kolem +1 °C v prvním týdnu (30.3.-5.4.) na teploty kolem +5 °C ve čtvrtém týdnu předpovědi. Týdenní průměry nejvyšších denních teplot předpokládáme v prvním týdnu předpovědi kolem 10 °C, v dalších třech týdnech kolem 15 °C," popsali odborníci.
Srážek by mělo postupem času přibývat. "Srážkově očekáváme první dva týdny předpovědi spíše pod dlouhodobým průměrem, třetí a čtvrtý týden kolem nebo i nad průměrem," dodal hydrometeorologický ústav.
Zdroj: Jan Hrabě