Výhled počasí na příští víkend. Bude poměrně chladno

Jan Hrabě

22. března 2026 7:00

Deštivé jarní počasí Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Poslední březnový víkend přinese oproti tomu probíhajícímu chladnější a nevlídnější počasí. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Maximální teploty se ani nepřiblíží dvouciferným hodnotám.  

Podle meteorologů bude během příštího víkendu zataženo až oblačno. Na většině území se očekávají srážky, které mohou být i sněhové. V noci mohou teploty klesat pod nulu, odpolední maxima vystoupají nanejvýše na 7 °C. 

Výhled pro ČR od pátku do neděle:

Zataženo až oblačno, na většině území, postupně jen místy sněžení nebo déšť se sněhem. V nížinách po většinu období déšť. Nejnižší noční teploty +2 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 7 °C.

Počasí slibuje zajímavou situaci. Do Česka by ještě mohla nakouknout zima

Robert Mueller (exšéf FBI)

Zemřel bývalý šéf FBI a vyšetřovatel Mueller. Trump se svěřil, že je rád

Americký prezident Donald Trump si neodpustil velmi jízlivou reakci na nejnovější smutnou zprávu. Ve věku 81 let zemřel někdejší šéf FBI a bývalý zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, jenž se zabýval otázkou ruského ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016, kdy se Trump stal poprvé prezidentem. 

Policie SR, ilustrační fotografie.

Slovenská policie reaguje na požár v Pardubicích

I na Slovensku je kauza podezřelého pátečního požáru v Pardubicích velkým tématem. Tamní policie neví o jakékoliv souvislosti události se Slovenskem, kde by momentálně nemělo hrozit jakékoliv nebezpečí. 

Policie vyšetřuje požár v Pardubicích pro podezření z terorismu.

Policie prozradila novinky z vyšetřování požáru v Pardubicích

Na místě pátečního požáru v Pardubicích pokračuje policejní vyšetřování. Práci již dokončili pyrotechnici, které vystřídali kriminalisté. V případu panuje podezření ze spáchání teroristického útoku. V pátek se dokonce sešla Bezpečnostní rada státu. 

Tanker, ilustrační fotografie.

Česko je mezi zeměmi, které chtějí chránit lodě v Hormuzském průlivu

Česko je mezi zeměmi, které chtějí zajišťovat bezpečnost tankerů v Hormuzském průlivu, jímž proudí do světa cenná ropa. Vyplývá to z informací zahraničních médií. Washington ostatně naznačil, že o zajištění bezpečného lodního provozu v průlivu by se měly starat státy, které ho využívají. 

Počasí slibuje zajímavou situaci. Do Česka by ještě mohla nakouknout zima

V Česku se zhruba za týden dočkáme zajímavé meteorologické situace, avizují meteorologové. Očekává se ochlazení, které zvýší pravděpodobnost sněžení na horách a přechodně i ve středních polohách. Upozornil na to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

Zdroj: Jan Hrabě

