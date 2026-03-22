Výhled počasí na příští víkend. Bude poměrně chladno

Poslední březnový víkend přinese oproti tomu probíhajícímu chladnější a nevlídnější počasí. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Maximální teploty se ani nepřiblíží dvouciferným hodnotám.
Podle meteorologů bude během příštího víkendu zataženo až oblačno. Na většině území se očekávají srážky, které mohou být i sněhové. V noci mohou teploty klesat pod nulu, odpolední maxima vystoupají nanejvýše na 7 °C.
Výhled pro ČR od pátku do neděle:
Zataženo až oblačno, na většině území, postupně jen místy sněžení nebo déšť se sněhem. V nížinách po většinu období déšť. Nejnižší noční teploty +2 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 7 °C.
