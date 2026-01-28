Zimní počasí přispěchá s novou sněhovou nadílkou. Platí varování

Očekávání meteorologů z posledních dní se mají naplnit. V Česku bude ve čtvrtek na některých místech sněžit tak vydatně, že si to žádá výstrahu, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Napadne až 10 centimetrů nového sněhu.
"Během čtvrtka se na většině území ČR bude vyskytovat sněžení," uvedli meteorologové ve středu dopoledne na síti X. Výstraha vstoupí v platnost ve dvě hodiny v noci a potrvá do 17 hodin.
Největší sněhová nadílka se čeká v jižní polovině Čech, na Českomoravské vrchovině a na západě Moravy, kde může napadnout od 5 do 10 centimetrů sněhu. Půjde většinou o mokrý sníh. "Odpoledne a večer bude sněžení od jihozápadu pozvolna ustávat," upozornil hydrometeorologický ústav.
"Sněžení bude způsobovat komplikace v dopravě, a to pravděpodobně i mimo území platnosti výstrahy," dodali meteorologové.
