ROZHOVOR | O Criminals slyšel v Olomouci snad každý. Lidé občas mají předsudky, někdy jsou nepřející, říká bývalý vězeň

Jak vás vůbec napadlo založit takový spolek?

Úplně první podnět byl, když jsme viděli nějakou chuligánskou skupinu z Polska, na vlajce měli něco ve stylu „crime boys“. Původně jsme chtěli být Mírov Boys, protože jako zakládající jádro jsme si prošli hradem Mírov, nakonec jsme se rozhodli pro Criminals Olomouc. Pak jeden z nás poslal kohouta podobného tomu, kterého má v logu HC Olomouc. Jedna slečna nám k tomu udělala ozdobu s ostnatým drátem, a tak vzniklo naše logo

Jak se v Olomouci angažujete?

Jako hrdí patrioti města toho máme v plánu pro Olomouc udělat mnohé. Začali jsme působit jako hokejoví fanoušci a trvalo vlastně několik následujících měsíců, než jsme se začali věnovat dalším aktivitám, do té doby jsme fungovali jen čistě jako parta fandů.

Když už jsme u sportu, začněme oním. Co se týče malého fotbalu, v minulém roce jsme objeli mnoho turnajů a pravidelně trénovali minimálně jedenkrát týdně na jednom z veřejných hřišť v Olomouci. Od letošní nové sezóny máme v plánu založit klub v malé kopané. Také máme v plánu pořádat společné běhání v Olomouci. Představa je taková, že Olomoučákům uvedeme veřejné místo a čas srazu a půjdeme na to.

Dále od léta minulého roku pořádáme společné tréninky v bojových sportech v naší tělocvičně, především jde o box. Srazy máme jednou týdně. Přes svátky to bylo logicky slabší, ale už zase jedeme. Dnes večer si jdeme také zasportovat. Není nějak velká účast, nikdy se nesejdeme všichni. Kromě pár stálých sportovců se většinou lidi prostřídají. I tady jsme měli několik hostů.

Ve všech těchto sportech jsme otevření. Stačí se nám tedy ozvat a můžete se zapojit. Už se těchto aktivit zúčastnilo několik lidí, kteří nemají s basmanskou komunitou nic společného. A pevně doufám, že se to více rozjede.

Ještě dodám, že za to nic nechceme, neděláme to pro peníze. Budeme do budoucna samozřejmě nuceni za jisté aktivity, a především služby, peníze vyžadovat. Charita opravdu nejsme a dáváme do toho vlastní zdroje. Třeba mě osobně to stojí denně hodiny času a energie a kolikrát jsou počáteční investice opravdu velké.

Takže máte ještě další plány?

Máme dva své vlastní tatéry a chceme co nejdříve založit své vlastní studio. Brzy oficiálně rozjedeme rozvážkovou službu, v jednání je i taxi. Nabízíme přepravy osob mikrobusem.

Jsme v kontaktu s jedním zkušeným olomouckým DJ, se kterým jsme nedávno řešili, co tady v Olomouci chybí. Ještě nebudu přesně prozrazovat, co přesně plánujeme, jen prozradím, že tento rok chystáme celkem čtyři akce, z toho dvě opravdu velké. Dále jeden z našich létá po Olomouci a okolí s dronem. Už teď má mnoho nabídek ke spolupráci. Je to však opravdu drahá záležitost.

Řešíme security, sebeobranu, detektivní práci. Je toho více, čemu se chceme věnovat, je to však běh na dlouhou trať. Pořád tam vidím prostor na mnoho oborů a aktivit. Toto jsou prozatím takové okrajové aktivity čistě skupiny Criminals Olomouc. To zásadní pak chystáme ve spolupráci se spolkem Basmani.

Slyším, že chcete dělat i security a detektivní práci.

Jednou bychom to chtěli dělat i na sebe. Nemáme nic oficiálního, ale určitě bychom to jednou chtěli rozjet.

Když máte zkušenosti z té druhé strany, může to být dobrá praxe?

Známí o mě říkají, že jsem dobrý detektiv. Jak jsem studoval ty psychologické věci, tak celkem vidím do lidí, co si myslí a podobně. Proto jsem mnohdy tak neoblíbený, když to tak řeknu. Baví mě to. Četl jsem i hodně knížek na Mírově a hodně mě to bavilo. Mám i různé scénáře, napsal jsem základy scénářů, které by se daly použít na filmy i PC hry. Ale jsme na to jen pár lidí a jsou to strašné peníze. Teď to není reálné.

Vývoj počítačové hry nebo filmu stojí velké peníze.

Když to řeknu v uvozovkách, tak jen na ty hry mám celý sešit. Je to hodně drahé.

Máte tedy hodně činností, co chcete dělat.

Je toho dost, ale nemůžeme zase úplně bláznit. Nějaké vize tam ještě jsou. Pomaličku, krok po kroku.

Máte někoho, kdo vám pomáhá s PR a podobnými záležitostmi?

Mám, ale většinu věcí dělám sám. Plánujeme taky svůj e-shop, kde budeme mít své produkty, ale to se musíme domluvit s kolegy z Prahy skrze IČO a vyjednat další potřebné věci. Chtěli bychom navíc dělat rozvážky a spojit to s taxi – třeba i na letiště do Prahy a tak dále.

Osobně mám hrozně moc nápadů, ale je těžké všechno zrealizovat. Kdybych měl k sobě ještě dva nebo tři lidi jako jsem já, tak by to bylo lepší. Snažím se ale, co můžu. Na Mírově jsem si taky dal kávu a psal. Říkám, že by den měl mít padesát hodin.

O těchto věcech musíte komunikovat se zodpovědnými orgány. Setkáváte se v této oblasti s hodně předsudky?

Určitě ano. První, ať poznají, co vše máme v plánu a jak to bude fungovat. Nejsme žádní chuligáni, jak si někdo třeba myslí. Několik lidí od nás mělo v minulosti chuligánské aktivity, já taktéž. Za hodně rvaček jsem vlastně seděl.

Takto angažované bývalé vězně jsem ještě nikde v Česku neviděl. Nebo jsou někde jinde další skupiny?

V Česku jsme první takto organizovaná skupina. Kromě dvou krajů – Pardubice a Hradec Králové, ve kterých prozatím nemáme takový kontakt, který by se toho ujal. V ostatních krajích ho již máme. Tyto osoby čekají na dořešení základních ustanovení, vše ohledně členství, způsobu organizování lokálních, regionálních či zájmových skupin a jdeme na to.

V plánu máme zaštítit kraje, časem možná i okresy, ale to je daleko. Začátkem roku Criminals Olomouc poslalo do světa výzvu pro všechny bývalé basmany. Tento rok budeme ve spolupráci s Basmany průběžně zakládat regionální skupiny bývalých vězňů u nás. Česko má čtrnáct krajů, včetně hlavního města Prahy. To znamená, že pro začátek budeme mít čtrnáct samostatně fungujících spolků.

Teď trochu odbočím. Ve vězení jste byl za nějaké rvačky?

Většinou to byla násilná trestná činnost. Kdybych nedělal takové hlouposti, nic bych z toho neměl. Myslím, že takový stamilionový podvod by mě vyšel líp. Šlo zkrátka o klukoviny.

To už ale bude nějakou dobu zpátky, ne?

Tři roky zpátky jsem vylezl z Mírova.

Jak ale vidím, adaptoval jste se docela slušně.

Už mám narozené druhé dítě. Žádné výslechy, žádné soudy, takže zatím dobré. Může se stát, že někdo něco bude zkoušet. Někteří lidé jsou nepřející.

Jak dlouho jste tam byl?

Celkově sedm let. Nejdříve čtrnáct měsíců a pak šest let.

Jaké to je ve vězení? Vy jste byl jen na Mírově?

Byl jsem dvakrát ve vazbě. Jednou celkově půl roku a jednou tři čtvrtě. Do Brna jsem si pak jel pro podmínku, takže proto mám i vazební věznici v Brně vytetovanou na těle. Pak jsem byl v Kuřimi nějakých devět měsíců. No a zbytek jsem byl na Mírově, to bylo více než pět let v kuse.

Ve vězení to není žádná sláva, co vám budu povídat. Dá se na všechno zvyknout, nejvíce chybí rodina a ženská. Ale opravdu jsem se tam nenudil. Celou dobu jsem tam pracoval, dělal jsem výdejce jídla. Mezi výdeji jsem ale pořád něco dělal. Třeba večer už jsem byl unavenější, tak to bylo zas čtení, ale přes den jsem hlavně psal. Jak dopisy, tak různé plány. Studoval jsem taky hodně psychologických věci a bavilo mě to.

Očividně jste ten čas využil docela dobře, když už jste tam byl.

Nepromarnil jsem ho úplně. Někteří hráli kostky. Jako čas to mohl být zabitý dobře, ale nic z toho nebylo. Takhle jsem udělal zápisky, které mám doteď v černém pytli doma. Ten musím ještě dát do počítače, přepsat, doplnit.

Plánujete vydat knížku?

Opráším to, ty tři roky na svobodě doplním a příští rok to chci vydat. Spolek Basmanů chce tento rok vydat jednu knížku a já si vzal na starost, že bych ji chtěl mít venku příští rok.

Vy jste měl ženu i přes výkon trestu?

Ne, to jsem ženu neměl. S tím jsem měl celkem štěstí. Kdo má rodinu s dětmi, zvládá to hůř. Představa, že teď malou třeba jen měsíc neuvidím, je hrozná. Měl jsem rozchod těsně před vazbou. Byla to nějaká ztráta, že ta podpora samozřejmě chyběla. Dobré to bylo v tom smyslu, že jsem nebyl tak rozbitý, když to řeknu natvrdo.

Setkáváte se spíše s pozitivními, nebo negativními názory?

Většinou pozitivními. Že by nám někdo nadával, na co si to hrajeme, tak to ne. Jen výjimečně v diskuzích na Facebooku. Když si píšeme soukromě, tak někdy se stane, že se najde nějaký zahořklý člověk, naštvaný na život. Nebo to je občas bývalý vězeň. Minimálně z 90 procent je to ale kladná odezva.

Od dob našeho vzniku se snažíme vyhýbat jakýmkoli excesům. Těší nás samozřejmě i váš zájem o rozhovor a bez váhání jsme ho přijali. Již jsme byli za dobu naší existence několikrát kontaktováni o anketu či rozhovor. Začátkem roku jsem byl pozvaný do jedné internetové televize a již koncem ledna proběhl v Praze ve studiu více jak hodinový rozhovor.

Máme v plánu do budoucna ozvat se různým olomouckým společnostem, organizacím, podnikatelům nebo možná politikům. Jsme ochotni se za své lidi zaručit. Nemusíte se bát, že by vás někdo okradl apod. To v žádném případě nehrozí. Od založení CRO nejsme stíhání, nikdo z našich členů ani blízkých příznivců.

Co byste ještě na závěr dodal?

Všímáme si a vnímáme, že už o skupině Criminals Olomouc slyšel snad každý obyvatel našeho města. Chceme na našich stránkách mít všechny podstatné aktuality týkající se Olomouce. Toto děláme čistě z lásky k Olomouci. Myslím, že můžu říci, že o Olomouci máme dost přehled.

Snažíme se být poslední dobou aktivní na sociálních sítích. Například se na Facebooku dost rozjela jistá vězeňská diskuze a snažíme se tam pomáhat. Začínáme lézt do podvědomí lidí tím, že tady funguje nějaká organizovaná skupina bývalých vězňů. I ta zpětná vazba nás těší. Nepracujeme nijak v utajení, nemáme proč. Máme také nějaké plány, jak docílit větší sledovanosti našich stránek a na tom pracujeme. Nikoho však nenutíme nás sledovat.

Víme, že názory na nás kriminálníky nejsou kdovíjak kladné. Je to jak předsudky vůči kriminálníkům obecně, tak nepřejícími lidmi, jak jsem již řekl. Pomluvy a házení špíny tu ostatně byly a budou vždy. Ze života jsem však zocelenej, a když bych měl řešit každý drb, tak neřeším nic jiného.

Kromě pomoci vězňům jak ve výkonu trestu, tak zejména po něm, budeme společnými silami rozjíždět několik projektů. Řešíme spolupráci s jednou nejmenovanou neziskovou organizací. My, Criminals Olomouc, si pro začátek vezmeme na starost Moravu a Slezsko. Půjde o preventivní činnost.

V létě pak v jednom menším městě u Prahy bude na náplavce stát jeden stánek basmanů s občerstvením a basmanskými suvenýry. Už jsme domluvili jednoho našeho člena na tří až čtyřměsíční brigádu.

V dubnu se pak sejdeme v Brně na druhém ročníku srazu bývalých vězňů při příležitosti mezinárodním dne vězňů. Minulý rok jsme na několik hodin obsadili Václavák. Ostatně na vše podstatné o nás a našich aktivitách a plánech se můžou čtenáři podívat na naše webové stránky criminalsolomouc.cz. Tam se dozví více. Stránky jsou pravidelně aktualizovány.