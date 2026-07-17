Argentina se pokusí o obhajobu titulu mistrů světa. Ve finále se tentokrát střetne se Španělskem

David Holub

17. července 2026 22:04

Estadio Azteca je jedním ze stadionů, kde se odehraje letošní MS.
Estadio Azteca je jedním ze stadionů, kde se odehraje letošní MS. Foto: Wikimedia Commons

Letošní fotbalové mistrovství světa konající se v USA, Kanadě a Mexiku pomalu ale jistě spěje do svého vyvrcholení. Před ním totiž zbývají odehrát už jen dva zápasy. Dvojice v medailových zápasech se vykrystalizovaly ze semifinálové fáze. V ní se nejprve utkali evropští giganti Francie se Španělskem a už dlouho před tím, než se tito soupeři spolu potkali, se mělo za to, že jedině Španělé jsou schopni silné Francouze z turnaje vyřadit. A skutečně se tato předpověď vyplnila, neboť Španělé nedali jako jediný dosavadní soupeř galského kohouta Francii šanci na to, aby jakkoli zahrozila. Španělský talent Yamal se navíc postaral v první půli o rozhodující penaltu, kterou proměnil Oyarzabal a když pak ve druhé půli vstřelil druhý gól Porro a bylo to tak o postupujícím definitivně rozhodnuto. Druhé semifinále přineslo, jak se stalo na tomto turnaji zvykem, další argentinský obrat. Parta Lionela Messiho sice prohrávala od 55. minuty, nicméně opět v rámci poslední desetiminutovky a nastavení Argentina – tentokráte zásluhou Fernándeze a Lautara Martíneze – zdolala Anglii, která se od svého gólu po zbytek zápasu už jen stáhla a bránila svůj hubený náskok.

Že to tentokrát favorizovaní Francouzi aspirující na zisk trofeje pro mistry světa nebudou mít jednoduché, poznali hned od výkopu, protože už od úvodních minut zápasu bylo na Španělech znát, že jsou na silného soupeře dokonale připraveni. Francouzi si zkrátka nevěděli rady s tím, jak se dostat přes španělskou defenzivu a udeřit tak gólově jako první. To se naopak podařil týmu z Pyrenejského poloostrova a to především díky jeho největšímu talentu Yamalovi. Právě on totiž ve 20. minutě vběhl do šestnáctky tak vehementně, že bránící Digne se zmohl pouze na nakopnutí do Yamala a salvadorskému sudímu Bartonovi tak nezbylo nic jiného než odpískat penaltu. K té se následně postavil Oyarzabal, který se ani trochu nemýlil, 1:0 pro Španělsko.

Ještě hůře bylo Francii po půlhodině hry, neboť tehdy se si sedl na trávník zraněný stoper Saliba, jenž tak musel předčasně ze hřiště kvůli zranění. Poté mohli být Španělé blízko druhé přesné trefě, když chyboval při rozehrávce gólman Maignan a k míči se tak dostal Ruiz. Jeho střelu ale stačil zblokovat Upamecano.

I po změně stran se snažili Francouzi odvrátit dosud nepoznaný moment v turnaji, tedy to, že v zápase průběžně jako první prohrávali, ale marně. Stále nenacházeli ten správný recept a navíc v 58. minutě to už bylo 2:0. To Porro po spolupráci s Olmem se vydal nakonec sám do šestnáctky a když se tam rozhodl ke střele, už se nemýlil, 2:0. Francouze mohla snad těšit jen ta skutečnost, že třetí gól Španělů, jehož autorem byl čerstvě devatenáctiletý Yamal, neplatil kvůli ofsajdu. Byla to ale pro ně jen slabá náplast.

Jejich trápení totiž pokračovalo dál. Blízko ke zdramatizování duelu francouzský kanonýr Mbappé, ale i jemu jako by najednou zvlhl prach. Jeho tečovaná střela mířila jen těsně vedle. Další francouzská chvíle přišla v 81. minutě, kdy se mohlo zužitkovat nepřesvědčivé vyběhnutí gólmana Simóna, ovšem nakonec zakončující Doué nabídnutou příležitost nevyužil i proto, že se španělský gólman stihl včas vrátit zpátky, stejně jako většina bránících Španělů. Ti už zbytek zápasu dokázali ubránit a nenápadně se tak prodrali celým turnajem až do nedělního finále.

V něm se nakonec utkají s Argentinou. Ta se ve svém semifinále utkala se svým odvěkým rivalem z Anglie. Jedná se o souboj, který přesahuje dalece hranice fotbalu a to především kvůli bitvě o Falklandy z roku 1982 mezi oběma zeměmi. Odjakživa jsou tak vzájemné fotbalové souboje těchto zemí, i když jich v historii MS příliš nebylo, vyhrocené. A nejinak tomu bylo i v tomto semifinále. Především první poločas byla spíš „válkou“ na hřišti, o čemž svědčí skutečnost, že během této části hry se celkem devatenáctkrát faulovalo s tím, že třeba Argentinec Giuliano Simeone spáchal hned pět přestupků. A také ta skutečnost, že z celkových 48 minut se skutečně hrál fotbal pouhých 27 minut.

Úvod druhé půle však ukázal, že by se takový fotbal celý zápas hrát naštěstí nemusel. Už po dvou minutách od návratu na hrací plochu zahrozil z argentinské strany Álvarez. Jenže byli to nakonec Angličané, kterým se jako prvním povedlo otevřít skóre. V 55. minutě si na centr zprava naskočil Gordona hlavičkou tak tedy dostal Anglii do vedení 1:0. Člověk by si myslel, že by mohlo toto vedení Angličany povzbudit, jenže na místo toho se stáhli a vedení bránili. Od té doby byli Angličané 12% času ze zbývající hrací doby na míči.

Ve spojitosti s narůstajícím tlakem Argentiny tak nemohl být konec zápasu jiný, než takový, jaký nakonec byl. Po hromadě obrovských šancí a po povedených argentinských střídáních nejdříve srovnal v 85. minutě Ferenánadez, aby na něj pak v nastavení navázal Fernández, jemuž na trefu nahrál svou čtvrtou přihrávkou na turnaji Messi. Jeho osobní první souboj s Anglií tak tedy skončil nejlépe jak mohl, postupem do finále MS. V něm bude Argentina bojovat o obhajobu titulu.

Konečné výsledky zápasů MS ve fotbale v USA, Kanadě a Mexiku (14.-15.7.2026):

Semifinále:

Francie – Španělsko 0:2 (0:1)
Branky: 22. Oyarzabal z pen., 58. Porro. Rozhodčí: Barton – Morán (oba Salv.), Pupiro (Nik.) – Kwiatkowski (video, Pol.). ŽK: Rabiot, Mbappé – Cucurella. Diváci: 70 176

Francie: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba (30. Lacroix), Digne (72. T. Hernández) – Tchouaméni, Rabiot (46. Koné) – Dembélé, Olise (72. Cherki), Barcola (57. Doué) – Mbappé. Trenér: Deschamps

Španělsko: Simón – Porro (84. Llorente), Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Ruiz (78. Pedri) – Yamal, Olmo (78. Merino), Baena (84. Williams) – Oyarzabal (74. Torres). Trenér: De la Fuente

Anglie – Argentina 1:2 (0:0)
Branky: 55. Gordon – 85. Fernández, 90.+2 Lautaro Martínez.
Rozhodčí: Elfath – Parker, Atkins (všichni USA) – Di Bello (video, It.). ŽK: Anderson – Lisandro Martínez, Romero, De Paul. Diváci: 68 239

Anglie: Pickford – James (82. Burn), Stones (90.+6 Toney), Guéhi, Spence (90.+6 Rashford) – Anderson, Rice (82. O'Reilly) – Rogers, Bellingham, Gordon (73. Konsa) – Kane. Trenér: Tuchel

Argentina: E. Martínez – Molina (73. Montiel), Romero, Lisandro Martínez (73. Otamendi), Tagliafico (81. Lautaro Martínez) – Simeone (73. De Paul), Paredes (64. González), Mac Allister, Fernández – Messi, Álvarez. Trenér: Scaloni

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Zdroj: Libor Novák

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