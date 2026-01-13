Augusta po dalším úspěchu na juniorském MS potvrdil konec u dvacítky

O čem se mluvilo již před samotným turnajem hokejových juniorů, nyní potvrdil samotný kouč české „dvacítky“ Patrik Augusta. Po dvou bronzech a jednom stříbru se rozhodl na lavičce reprezentace této věkové kategorie skončit, přičemž tak učinil krátce poté, co letos dokráčel se svým mužstvem až ke stříbru na mistrovství světa v americkém Minneapolisu. Podle svých slov hodlá dál v trenérské kariéře pokračovat, akorát jen na klubové úrovni. Prezident Českého hokeje Alois Hadamczik by chtěl pak mít jméno Augustova nástupce do konce ledna.
Svými úspěchy navázal Augusta na svého předchůdce Radima Rulíka, který se svou „dvacítku“ v roce 2023 dospěl také ke stříbrné medaili. Na první zlato od roku 2001 ale se svou partou svěřenců ale Augusta nedosáhl, když ve finále jeho tým nestačil na Švédy. Na tiskové konferenci po příjezdu juniorských vicemistrů do Prahy pak sám Augusta potvrdil, že další pokus na zisk zlata bude „dvacítka“ absolvovat už bez něj. „Nechám to na jiných. Od příští sezony se vracím na klubovou scénu. Byla to úžasná jízda. Třeba zase někdy v budoucnu se toho nezříkám, ale teď moje cesty povedou do klubu. Zatím ale neprozradím, do kterého to bude, na to je ještě příliš brzy,“ řekl konkrétně Augusta.
Ten označil nedávno skončivší turnaj juniorů za ten nejpovedenější z jeho pohledu. „Určitě ano – stříbrná medaile je více než bronzová. Na druhou stranu je každý ten turnaj něčím specifický a každý byl pro mě zážitkem, který si budu pamatovat,“ řekl Augusta a pokračoval: „Vážím si toho, že jsem mohl za těmi kluky stát. Jsou to výborní hokejisté a skvělí kluci. Popřál jsem jim hlavně hodně zdraví a štěstí do jejich dalších kariér. Hokejový svět je malý, a jestli v něm ještě chvíli vydržím, tak se třeba ještě někdy s někým znovu sejdu.“
Připomeňme, že se na klubovou scénu jako kouč vrátí, jelikož před tím než se stal trenérem juniorů stál u kormidla libereckých Bílých tygrů. Je to dosud jeho jediné klubové angažmá, neboť před tím působil v tamním klubu jako sportovní manažer.
Jeho tříleté působení u národního týmu „dvacítky“ na společné tiskové konferenci zhodnotil rovnou samotný šéf Českého hokeje Alois Hadamczik. „Odvedl kus práce, sluší se mu poděkovat. Určitě bude ve spojení s naším sportovním úsekem, bude působit v lize tady u nás. Je to jeho rozhodnutí. Já jsem rád, že jsem ho udržel tak dlouho,“ uvedl a potvrdil, že se bude výrazným podílem angažovat v hledání Augustova nástupce. „Obsazení trenérů jsem dělal vždycky já. Samozřejmě s přesvědčením výkonného výboru, který to musí odhlasovat. Já si myslím, že se nám to daří a že máme vynikající sportovní úsek. Vynikající trenéry u toho,“ pokračoval.
Nakonec za výkon a výsledek hokejovým juniorům i realizačnímu týmu pogratuloval následovně: „Chci pogratulovat dvacítce a poděkovat se vší úctou hráčům i realizačnímu týmu za velmi dobře odvedenou práci a za výborný hokej.“
