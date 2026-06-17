Čechům bude druhý zápas na MS pískat žena. Ještě se jim to nestalo

Až ve čtvrtek od 18:00 bude nastupovat česká fotbalová reprezentace do svého druhého a veledůležitého zápasu na právě probíhajícím mistrovství světa ve fotbale v USA, Kanadě a Mexiku proti Jihoafrické republice, povede nejen ji, ale i soupeře z jihu Afriky na hřiště v Atlantě žena. Konkrétně se bude jednat o americkou rozhodčí Tori Pensová. Poprvé v historii tak tedy český národní tým odehraje nějaký zápas pod taktovkou ženské rozhodčí.
Nejen hlavní sudí však bude žena. Ženský bude totiž kompletní trojlístek sudích. Na čarách Pensové, dlouhodobě patřící mezi nejlepší ženské rozhodčí, budou pak pomáhat krajanky Brooke Mayová a Kathryn Nesbittová. Pensová tak naváže na Ferancouzku Stephanií Frapartovou, která se před čtyřmi lety v Kataru stala první ženskou sudí, která kdy odřídila zápas na mužském fotbalovém MS. Tehdy odřídila pro připomenutí duel Kostarika vs. Německo.
Co se týče Tori Pensové, tak ta tedy patří ke špičce ženských fotbalových rozhodčích. Tato devětatřicetiletá rodačka ze Stuartu na Floridě se stala před třemi lety první Američankou, která pískala finále ženského mistrovství světa. Tehdy v něm Španělky porazily Angličanky 1:0
Pensová není pak jedinou ženou, která figuruje na listině hlavních rozhodčích pro letošní mužský šampionát. Tou další je ještě Mexičanka Katia Garcíaová. Své šance zapískat si na tomto mužském šampionátu si nesmírně považuje, což bylo znát už před turrnajem. „Je to něco, o čem jsem snila už dávno. Vůbec jsem ale nepomýšlela na to, že je to možné. Být tady na mistrovství světa, na tomhle jevišti, je neuvěřitelná výsada,“ řekla tenkrát Pensová.
Ke skutečnosti, že zápas českého týmu odřídí žena, se vyjádřil pro novináře na pondělním tréninku i reprezentační útočník Tomáš Chorý. „Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, který pískala dáma. Takže těžko říct, co od toho čekat. Ale to je asi úplně jedno, kdo to píská. Musíme se soustředit sami na sebe. Je to možná spíš otázka pro ‚Krejdu‘ (kapitána Ladislava Krejčího), ten se s ní bude vybavovat nejvíc,“ nechal se slyšet konkrétně.
Pro české fotbalisty je jasné, že na osobnosti rozhodčího nezáleží. Pro to, aby mohli nadále pomýšlet na postup ze skupiny, potřebují nutně Jihoafričany ve čtvrtek vpodvečer porazit.
Související
Brazílie vstoupila do MS nemastně neslaně. Katar získal historický bod, slaví Skotsko a Austrálie
Výkon Kanady proti Bosně stačil na remízu, Američané vstoupili do MS jasnou výhrou
Aktuálně se děje
před 19 minutami
Čechům bude druhý zápas na MS pískat žena. Ještě se jim to nestalo
před 55 minutami
Chorvatská policie zadržela člověka kvůli nehodě, kterou nepřežili Češi
před 1 hodinou
Já jsem tady šéf, řekl Trump státníkům na úvod jednání G7
před 2 hodinami
Starmer se poprvé vyjádřil ke střelbě ruské lodi na britskou jachtu
před 3 hodinami
Macron hodlá spustit námořní operaci na ochranu Hormuzského průlivu
před 4 hodinami
Česko nesplnilo svůj závazek vůči NATO, potvrdil Rutte
před 5 hodinami
Lídři G7 včetně Trumpa se zavázali posílit vojenskou pomoc Ukrajině
před 6 hodinami
Trump Netanjahuovi nevěří, odmítl mu ukázat mírovou dohodu. Tak Izrael zaútočil na Libanon
před 7 hodinami
Jak ebola dopadá na stomilionové Kongo? Lidem se mění život od základu
před 8 hodinami
Změnili jsme kurz, přesto vystřelili. Majitelé jachty, která se ocitla pod ruskou palbou, promluvili
před 8 hodinami
CNN: Mírová dohoda s Íránem nemá ani dvě stránky. Je mimořádně nejasná
před 10 hodinami
Počasí přinese do Česka vlnu veder. Teploty vyrostou na 36 stupňů
včera
Evropa vyzvala Trumpa, aby uspořádal setkání Zelenského s Putinem
včera
Americká rozvědka: Írán získal schopnost kdykoli zablokovat Hormuzský průliv
včera
Ruská válečná loď vystřelila v Lamanšském průlivu směrem k britské jachtě
včera
Ebola v Kongu je smrtící. Zdravotníci oslavují každého vyléčeného pacienta
včera
FBI zmařila atentát na Trumpa. Útočníci měli vtrhnout do Bílého domu
včera
Lodě se ani po uzavření míru do Hormuzského průlivu neženou
včera
Zelenskyj: Rusko si najde způsob, jak cestu Ukrajiny do EU zablokovat
včera
Trump se setkal se Zelenským. Rusko mělo přistoupit na dohodu o ukončení konfliktu, řekl
Americký prezident Donald Trump potvrdil, že během dopoledne absolvoval velmi dobré setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Během rozhovoru s novináři, u kterého seděl po boku katarského emíra, uvedl, že se s ukrajinským lídrem plánuje znovu sejít ještě během dnešního dne.
Zdroj: Libor Novák