Čechům bude druhý zápas na MS pískat žena. Ještě se jim to nestalo

David Holub

17. června 2026 17:08

Fotbal, ilustrační fotografie.
Fotbal, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Až ve čtvrtek od 18:00 bude nastupovat česká fotbalová reprezentace do svého druhého a veledůležitého zápasu na právě probíhajícím mistrovství světa ve fotbale v USA, Kanadě a Mexiku proti Jihoafrické republice, povede nejen ji, ale i soupeře z jihu Afriky na hřiště v Atlantě žena. Konkrétně se bude jednat o americkou rozhodčí Tori Pensová. Poprvé v historii tak tedy český národní tým odehraje nějaký zápas pod taktovkou ženské rozhodčí.

Nejen hlavní sudí však bude žena. Ženský bude totiž kompletní trojlístek sudích. Na čarách Pensové, dlouhodobě patřící mezi nejlepší ženské rozhodčí, budou pak pomáhat krajanky Brooke Mayová a Kathryn Nesbittová. Pensová tak naváže na Ferancouzku Stephanií Frapartovou, která se před čtyřmi lety v Kataru stala první ženskou sudí, která kdy odřídila zápas na mužském fotbalovém MS. Tehdy odřídila pro připomenutí duel Kostarika vs. Německo.

Co se týče Tori Pensové, tak ta tedy patří ke špičce ženských fotbalových rozhodčích. Tato devětatřicetiletá rodačka ze Stuartu na Floridě se stala před třemi lety první Američankou, která pískala finále ženského mistrovství světa. Tehdy v něm Španělky porazily Angličanky 1:0

Pensová není pak jedinou ženou, která figuruje na listině hlavních rozhodčích pro letošní mužský šampionát. Tou další je ještě Mexičanka Katia Garcíaová. Své šance zapískat si na tomto mužském šampionátu si nesmírně považuje, což bylo znát už před turrnajem. „Je to něco, o čem jsem snila už dávno. Vůbec jsem ale nepomýšlela na to, že je to možné. Být tady na mistrovství světa, na tomhle jevišti, je neuvěřitelná výsada,“ řekla tenkrát Pensová.

Ke skutečnosti, že zápas českého týmu odřídí žena, se vyjádřil pro novináře na pondělním tréninku i reprezentační útočník Tomáš Chorý. „Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, který pískala dáma. Takže těžko říct, co od toho čekat. Ale to je asi úplně jedno, kdo to píská. Musíme se soustředit sami na sebe. Je to možná spíš otázka pro ‚Krejdu‘ (kapitána Ladislava Krejčího), ten se s ní bude vybavovat nejvíc,“ nechal se slyšet konkrétně.

Pro české fotbalisty je jasné, že na osobnosti rozhodčího nezáleží. Pro to, aby mohli nadále pomýšlet na postup ze skupiny, potřebují nutně Jihoafričany ve čtvrtek vpodvečer porazit.

14. června 2026 17:32

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Zdroj: Libor Novák

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