Češi budou mít v baráži o MS výhodu domácího prostředí. Nejprve se utkají s Irskem

David Holub

24. listopadu 2025 20:37

Fotbal, ilustrační fotografie.
Fotbal, ilustrační fotografie.

Ostře sledovaný los ve švýcarském Curychu rozhodl o složení jarní baráže o účast na fotbalovém mistrovství světa a tedy i o soupeřích českého národního týmu. Ten se dozvěděl, že bude hrát doma nejen úvodní semifinálový zápas, ale i případný finálový. Semifinálovým soupeřem bude Irsko, v případě postupu čeká jeden z dvojice Dánsko-Severní Makedonie. První zápas je na programu 26. března 2026, finále se pak bude hrát 31. března 2026.  

O 42 účastnících z celkových 48 fotbalového mistrovství světa, které se příští rok bude konat v USA, Kanadě a Mexiku, je již rozhodnuto. Zbývající šest míst je volných a zaplní je ty národní týmy, které uspějí v evropské baráži i v mezikontinentální baráži. Obě dvě byly rozlosovány minulý týden ve čtvrtek ve švýcarském Curychu a české fotbalové fanoušky zajímala pochopitelně především evropská baráž, neboť se do ní dostal i český národní tým.

Ten už před losem věděl, že první zápas bude jistě hrát doma, samotný los pak přidal českému týmu další výhodu a to takovou, že doma bude hrát i finálový zápas v případě postupu. První výhodu získal proto, že se mu podařilo vybojovat druhý výkonnostní koš ze čtyř a to mimo jiné i díky tomu, že v závěrečném kvalifikačním duelu si Češi poradili s Gibraltarem 6:0. Z nabízených po většinu balkánských soupeřů (Kosovo, Bosna a Hercegovina a Albánie) nakonec los přisoudil Čechům nejtěžšího možného soupeře Irsko. V případě postupu přes něj pak Češi doma ve finále baráže narazí na vítěze z dvojice Dánsko vs. Severní Makedonie.

Připomeňme, že barážový systém je tvořen ze čtyř „minipavouků“, v němž jsou postaveny dvě dvojice, z nichž vzejdou soupeři pro čtyři barážová finále, jejichž vítězové pak budou ti, kteří za Evropu doplní již jisté účastníky na fotbalovém MS.

"Před losem jsem neměl žádného favorita. První zápas bude extrémně důležitý. Věříme, že domácí prostředí může být klíčové. Naši fanoušci umí vytvořit výbornou atmosféru. Důležité je soustředit se nyní na první utkání, abychom jej zvládli a mohli dál bojovat o postup," okomentoval v prohlášení Fotbalové asociace ČR její předseda David Trunda. Ten byl na losu v Curychu přímo přítomen společně s manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem. Ten dodal: "V baráži vždy rozhoduje více hlava než nohy. Zažil jsem to 20 let zpátky. Byla to velmi těžká střetnutí mentálně."

Pokud mluvil předseda FAČR Trunda o fanoušcích a jejich podpoře, ta je nyní výrazně nalomena poté, co po zápase s Gibraltarem reprezentanti nepřišli poděkovat fanouškovskému jádru národního týmu a to se tak rozhodlo o tom především s Vladimírem Coufalem a Tomášem Součkem v ostré debatě postoj kabiny směrem k němu vyříkat. Rozhodnutí kabiny těmto fanouškům nepoděkovat následně FAČR kritizovala, postup hráčů odmítla a sebrala jim prémie, stejně jako kapitánskou pásku Tomáši Součkovi.

Nejen proto je Česko v souboji s Irskem vnímán jako outsider. Irsko je totiž v poslední době ve velkém laufu, neboť se mu během posledního listopadového srazu podařilo doma porazit Portugalsko 2:0 a v následném zápase s Maďarskem si zajistili postup do baráže otočkou z 0:2 na 3:2, o kterou se postaral hattrickem Troy Parrott.

O síle Irů jsou si vědomi sami reprezentanti. "Irsko je velice nepříjemný a houževnatý soupeř, což jsme měli možnost vidět v jejich posledním kvalifikačním zápase v Maďarsku. Věřím, že naší velkou výhodou bude domácí prostředí. Že zápas zvládneme a přiblížíme se tak společnému a vysněnému cíli, kterým je postup na světový šampionát," okomentoval výsledek losů záložník Lukáš Provod.

"Týmy z Ostrovů jsme v poslední době tolik nepotkávali, o to větší připravenost na zápas musí být. Těší nás, že ho můžeme odehrát doma. Navíc je tam motivace v tom, že pokud ho zvládneme, tak i druhé utkání nás čeká v naší zemi. Je to velká výhoda, ale řešit to můžeme až poté, co zvládneme Irsko," je si vědom obránce Ladislav Krejčí.

Třeba útočník Tomáš Chorý si pak přál jiného soupeře. "Přál jsem si Albánce. Dařilo se mi proti nim, dal jsem jim doma dva góly v Lize národů. Všichni soupeři jsou kvalitní. Los nám určil Irsko – věřím v naši sílu, bojovnost a doufám, že to doma zvládneme," uvedl.

Do doby než začne baráž bude muset česká reprezentace vyřešit nejen zmíněný napjatý vztah s fanoušky, ale především také pozici hlavního kouče. Jak známo, po říjnovém reprezentačním srazu, v němž mimo jiné Češi na Faerských ostrovech prohráli 1:2, byl odvolán kouč Ivan Hašek, aby ho minimálně do konce kvalifikace nahradil jeho dosavadní asistent Jaroslav Köstl. Už dříve se FAČR nechala slyšet, že její prioritou je po kvalifikaci přivést zahraničního trenéra.

Nejvěrnějším fanouškům nepřišli poděkovat. Fotbalisté přišli o prémie a Souček o pásku

Tomáš Souček

Nejvěrnějším fanouškům nepřišli poděkovat. Fotbalisté přišli o prémie a Souček o pásku

Sváteční kvalifikační zápas české fotbalové reprezentace s Gibraltarem, který zvládla s přehledem 6:0, mohl mít sváteční atmosféru od začátku až do konce, jenže to by se nesměl odehrát předešlý přátelský zápas se San Marinem (1:0). Právě to byla poslední kapka pro nejskalnější fanoušky národního týmu sdružené pod spolkem „Fanatismus Česko“. Ti vyzvali své stoupence, aby při zápase s Gibraltarem dali reprezentaci najevo, co si o výkonech myslí. Kvůli tomuto postoji se hráči národního týmu rozhodli, že po zápase nepůjdou poděkovat a následovala slovní roztržka mezi fanoušky a týmem, který v této vzrušené debatě zastupovali Vladimír Coufal s Tomášem Součkem. Fotbalová asociace ČR nakonec rozhodla, že hráči kvůli svému chování vůči fanouškům přijdou o prémie a že Souček přijde o kapitánskou pásku.
Fotbal, ilustrační fotografie.

Češi na závěr kvalifikace zvládli s přehledem porazit Gibraltar

Česká fotbalová reprezentace byla zaslouženě pod palbou kritiky po přátelském zápase se San Marinem (1:0) za výkon i hubený výsledek. O svátečním pondělí mohla dojem napravit v závěrečném kvalifikačním duelu s podobně „těžkým“ soupeřem z Gibraltaru. Svěřencům dočasného trenéra Jaroslava Köstla, kteří už před tímto utkáním měli jistotu druhého místa v kvalifikační skupině, šlo především o umístění ve výhodnějším druhém výkonnostním koši pro nadcházející los jarní baráže o mistrovství světa. Už po prvním poločase vedli Češi 5:0. Po přestávce tempo opadlo a Gibraltar dokázal zabránit většímu gólovému rozdílu, přesto se šestý gól podařilo vstřelit Hranáčovi. 

