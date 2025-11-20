Češi na závěr kvalifikace zvládli s přehledem porazit Gibraltar

Česká fotbalová reprezentace byla zaslouženě pod palbou kritiky po přátelském zápase se San Marinem (1:0) za výkon i hubený výsledek. O svátečním pondělí mohla dojem napravit v závěrečném kvalifikačním duelu s podobně „těžkým“ soupeřem z Gibraltaru. Svěřencům dočasného trenéra Jaroslava Köstla, kteří už před tímto utkáním měli jistotu druhého místa v kvalifikační skupině, šlo především o umístění ve výhodnějším druhém výkonnostním koši pro nadcházející los jarní baráže o mistrovství světa. Už po prvním poločase vedli Češi 5:0. Po přestávce tempo opadlo a Gibraltar dokázal zabránit většímu gólovému rozdílu, přesto se šestý gól podařilo vstřelit Hranáčovi.
Na rozdíl od tolik diskutovaného přátelského duelu se San Marinem se tentokrát českému týmu povedlo otevřít skóre už po pěti minutách hry, kdy ze středu hřiště vyslal Beran dopředu Chorého, jenž si ještě všiml na pravé straně Douděry a ten zakončením z hranice šestnáctky zaručil rychlé vedení 1:0. To slibovalo, že bude mít tento zápas jiný průběh než ten přátelský. Proto mohlo vyděsit nejednoho českého fanouška nesmyslné ohnání se do obličeje soupeře v podání Karabce, kterého si naštěstí německý rozhodčí Stegemann nevšiml a videosystém VAR ho naštěstí na to neupozornil. Jinak totiž mohla klidně hrozit i červená.
Nepřišla, a tak mohli Češi nadále v plné polní pokračovat v sympatickém výkonu, prostřednictvím kterého si udobřovali fanoušky. V 18. minutě to tak už bylo 2:0, když se míč dostal po pravé straně přes Douděru až k Chorému v předbrankovém prostoru a ten se tak tedy zasloužil o navýšení vedení. A smělá kanonáda pokračovala dál, krátce po půlhodině hry zahrávali Češi volný přímý kop, konkrétně s k němu postavil Karabec, který poslal střílený centr, do šestnáctky, kde ho druhé vlny sklepl Zelený nabíhajícímu Coufalovi a se tak levačkou trefil po dlouhých pěti letech, 3:0.
Přestože na gibraltarské straně nebylo nouze o útočné náznaky, dalším dvěma českým trefám do přestávky nezabránil. Nejprve se ve 39. minutě rozjela „westhamská“ akce, když ji začali bývalí spoluhráči v tomto londýnském klubu Souček a Coufal, přičemž prvně jmenovaný dlouhým pasem našel nalevo toho druhého, aby pak Coufal nacentroval do malého vápna, kde Chorý míč pustil na za ním dobíhajícího Karabce a ten tak zvýšil na 4:0. Ve 44. minutě přišel pátý hřebíček do gibraltarské rakve, když po spolupráci Chorého se Součkem ten druhý jmenovaný úspěšně hlavičkoval, 5:0.
Tehdy to vypadala na překonání rekordu, co se týče nejvyšší výhry české fotbalové reprezentace v historii. Pokaždé šlo o sedmigólový rozdíl, v roce 2005 Češi porazili Andorru, s Kuvajtem a dvakrát se San Marinem pak pokaždé vyhráli 7:0.
Ještě úvod druhého dějství napovídal tomu, že by mohl být rekord překonán, protože v 51. minutě po rohovém kopu se míč dostal k Hranáčovi, který se prodral chumlem těl tak, že se nakonec od jeho kolene odrazil do sítě, 6:0. Pro Hranáče to byl mimochodem první gól v reprezentaci vůbec.
Ve zbytku utkání se i díky pozorně bránícím hostujícím fotbalistům jen těžko dostávali do jasných gólových šancí, ale i tak nějaké přicházely a především kanonýrovi Patriku Schickovi se tentokrát nepodařilo doručit balon do soupeřovy sítě.
Omluva fotbalistů za až ostudný výkon proti San Marinu tedy vyšla, byli si vědomi, že mezi nimi a fanoušky je atmosféra v současnosti napjatá a poznali to i během samotného zápasu, kdy slýchávali pokřik „Bojujte za Česko!“.
Ještě před zápasem s Gibraltarem nejskalnější čeští fanoušci sdružených ve spolku „Fanatismus Česko“ oznámili, že hodlají dát českým fotbalistům jasně najevo svou nespokojenost s posledními výkony a výsledky. I proto se čeští hráči po zápase rozhodli těmto fanouškům nepoděkovat za fandění, což kotel těch nejskalnějších rozzlobilo na tolik, že si žádali vysvětlení a nakonec s nimi po zápase poměrně dlouze diskutovali Vladimír Coufal s kapitánem Tomášem Součkem, přičemž nebylo nouze o létající kelímky.
Jakkoli to tak zprvu vzhledem k výsledku a výkonu proti Gibraltaru vypadalo, že si tak český tým fanoušky před důležitou jarní baráží udobřil, nakonec je opak pravdou a nyní bude nejdůležitější si do března fanoušky, a zvlášť ty nejskalnější, zase získat na svou stranu.
Konečný výsledek zápasu kvalifikace na fotbalové MS 2026 (17.11.2025):
Česko – Gibraltar 6:0 (5:0)
Branky: 5. Douděra, 18. Chorý, 32. Coufal, 39. Karabec, 44. Souček, 51. Hranáč. Rozhodčí: Stegemann – Günsch, Gittelmann – Osmers (video, všichni Něm.). ŽK: Ronan (Gibraltar). Diváci: 6587
Česko: Kovář – Coufal, Hranáč, Zelený (68. Chaloupek), D. Jurásek – Beran (57. Červ), Souček (68. M. Sadílek) – Douděra, Schick (88. Chyti), Karabec – Chorý (57. Daněk). Trenér: Köstl
Gibraltar: Hankins – Jolley, Ronan, Lopes, Olivero (46. McClafferty), Mauro – Del Rio (76. Vinet), Torrilla (84. Perera), Pozo (69. Bent), J. Scanlon – Bartolo (84. Morgan). Trenér: Wiseman
17. listopadu 2025 17:36
Proti Gibraltaru nepomůže ani obránce Vitík. Kvůli zranění už mužstvo opustil
Související
Ani se vstupenkami vás do USA pustit nemusíme, vzkazují úřady fanouškům před MS
Proti Gibraltaru nepomůže ani obránce Vitík. Kvůli zranění už mužstvo opustil
Aktuálně se děje
před 19 minutami
Exprezident Zeman se vrátil do pracovního režimu schůzkou s čínským diplomatem
před 1 hodinou
Obchody mají za sebou podzimní uzavírky. Zákonu se podřídí ještě o Vánocích
před 1 hodinou
Češi na závěr kvalifikace zvládli s přehledem porazit Gibraltar
před 2 hodinami
Pavel prozradil hlavní téma jednání s Macinkou. Prezident čeká na seznam od Babiše
před 3 hodinami
Švédský generál varuje: Evropa se musí připravit na „generační“ konflikt. Rusko už brzy otestuje jednotu NATO
před 3 hodinami
Sikorski: Polsko po Moskvou řízené sabotáži uzavírá poslední ruský konzulát v zemi
před 4 hodinami
Co obsahuje Trumpův mírový plán? Ukrajina by se musela kromě jiného vzdát Donbasu
před 4 hodinami
Křídou proti práskačství. Fico a spol. se na Slovensku se bojí o moc
před 4 hodinami
Rada bezpečnosti konečně udělala něco správně. Přesto OSN zůstává zoufale nefunkční
před 5 hodinami
Babišova vláda vznikne, tvrdí Macinka. S Pavlem mluvil i o Turkovi
před 6 hodinami
Policie zahájila trestní řízení kvůli vlakové nehodě. Kupka naznačil, kdo pochybil
před 7 hodinami
Trump schválil zveřejnění spisů Jeffreyho Epsteina. Kdy k tomu dojde a co je v nich obsaženo?
před 8 hodinami
Americká delegace dorazila na Ukrajinu. Bude jednat o ukončení války s Ruskem
před 9 hodinami
Políček Bílému domu: Na pohřeb klíčového Republikána nepozvali Trumpa ani Vance
před 10 hodinami
Rusko verbuje mladé Ukrajince. Za útoky proti vlastní zemi jim platí tisíce dolarů
před 11 hodinami
USA s Ruskem tajně pracují na mírovém plánu. Podle ISW jde o kompletní kapitulaci Ukrajiny
před 11 hodinami
Dva vlaky se srazily na Českobudějovicku. Zraněných je přes 40 lidí
před 12 hodinami
Počasí se příští týden opět ochladí. V noci spadnou teploty až na -9 stupňů
včera
Šéf Airbusu: Evropa potřebuje taktické jaderné zbraně, aby se postavila Putinovi
včera
Írán chce obnovit jednání o jaderném programu s USA. Má ale podmínky
Írán je ochoten obnovit jednání o jaderném programu se Spojenými státy americkými, ovšem pouze za předpokladu, že budou vedena s respektem. Zároveň trvá na tom, že neustoupí od pozice, kterou zastával před útokem USA a Izraele v červnu. Tuto informaci potvrdil v úterý vysoký íránský představitel pro CNN.
Zdroj: Libor Novák